Messina (Intesa): crescita “interna” dopo la rinuncia a Generali

NEW YORK - Intesa Sanpaolo, in missione negli Stati Uniti, ha intascato un premio filantropico e un voto di approvazione da parte dei grandi azionisti. Il riconoscimento in questione è per la responsabilità sociale dimostrata dall'azienda e dal suo amministratore delegato Carlo Messina, cortesia della Foreign Policy Association e consegnato in una cerimonia al St. Regis Hotel da Larry Fink di BlackRock. Ma per Messina il viaggio americano è stato soprattutto l'occasione per fare il punto, rilanciandola, sulla strategia di crescita “interna” dell'istituto nella fase post-Generali proprio con soci del calibro di BlackRock. Come sul clima dei mercati finanziari e i rischi di bolle e il caso Italia e Europa. Anche perchè i vertici di Intesa, in due giorni, hanno incontrato a Manhattan una settantina dei loro investitori, pari al 25% del capitale della banca, due terzi del totale in mano agli americani.

«Gli Stati Uniti sono un passaggio fondamentale con gli investitori», dice Messina soddisfatto di aver riscontrato un «forte supporto» per le scelte dell'istituto. La rinuncia a Generali, in particolare, che non considera affatto un passo indietro: «Abbiamo analizzato il dossier e non poteva essere in linea con i nostri criteri per le acquisizioni», spiega. « Abbiamo avuto un processo trasparente che è stato apprezzato dagli investitori internazionali. Il principio è creare valore per i nostri azionisti». Nel day after del dossier Generali aggiunge che «la crescita endogena resta la priorità. Il nostro potenziale è enorme per generare nei prossimi anni utili simili a una grande acquisizione».

Messina parla anche del ruolo in Alitalia. Boccia qualunque ipotesi di commissariamento e aggiunge che «riteniamo Etihad debba rimanere il partner industriale», mentre «il ruolo delle banche è nei finanziamenti». Il management della compagnia aerea «va rafforzato e occorre fare in modo di parlare con i sindacati», afferma segnalando il suo assenso a un possibile incarico a Luigi Gubitosi.

Sulla crescita italiana, più in generale, Messina non dispera affatto. «Il Pil cresce all'1%, non accadeva da alcuni anni». Le banche, inoltre, «stanno uscendo da una situazione di difficoltà e ci sono le condizioni oggi per un forte recupero. I fondamentali sono buoni».

Il nodo da sciogliere resta piuttosto il debito pubblico. «In Italia le difficoltà delle banche nascono dal debito pubblico», cioè da risposte che hanno comportato una severa recessione e imprese in difficoltà che hanno a loro volta creato stress sulle banche. «Il contrario rispetto ad altri Paesi, dove lo stress delle banche ha invece creato difficoltà al Paese».

Oggi a suo avviso è irrimandabile «fare in modo che ci sia un intervento importante sul debito pubblico». Servono «segnali sul moloch del debito», anche sotto forma di un piano in dieci anni purchè chiaro e con le prime mosse, fondato su «una visione positiva che parta». Con un eventuale tramonto del QE, incalza, «il debito pubblico è il vero problema del Paese». Per Messina, così, «è necessario valutare strumenti per dismettere attivi pubblici. Tra patrimonio immobiliare e asset in disponibilità allo stato, è possibile favorire la gestione del bilancio pubblico». Un compito tanto più urgente al cospetto delle incognite politiche in Europa, dalle elezioni in Francia alle tensioni populistiche nel loro insieme. «Se vincesse Marine Le Pen l'ombrello del Qe non basterà comunque, questo è ora l'elemento più delicato per la percezione del debito. Solo il 30% del debito italiano è adesso in mano internazionale, meno che in passato» ma se i rischi sono meno gravi, «resta un problema di immagine e credibilità».

Messina interviene anche sulla dinamica tra Donald Trump e la Borsa con un messaggio cauto: «L'impatto sui mercati finanziari è stato ottimistico, ma potrebbe diventare un boomerang se i rialzi non troveranno una correlazione nell'economia reale, in flussi commerciali. Potrebbe scattare una correzione molto brusca». Il comportamento dell'economia, precisa, può non chiarirsi in un arco di tempo brevissimo. «Ci vorranno forse sei mesi e non so se le borse reggeranno tanto. Le prossime trimestrali si riveleranno chiave: se saranno positive potranno sostenere il mercato fino a riscontri in arrivo dall'economia. Altrimenti si potrà parlare di una bolla».

