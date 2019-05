Gm cerca il rilancio in Borsa dopo la cessione di Opel. Ma oggi non lo trova

New York - General Motors spera in un exploit di Borsa ora che ha ceduto Opel e le sue perdite alla francese Psa. Ma nel giorno dell'annuncio dell'operazione sono riaffiorati anche i dubbi sulla strategia industriale e finanziaria del gruppo, consigliando prudenza al mercato.

Secondo alcuni analisti e investitori, i titoli della principale casa automobilistica americana potrebbero salire in futuro fino a 42 dollari, superando nuovi massimi dal 2003, rispetto ai circa 38 dollari attuali. Questa mattina, però, hanno aperto con nervosismo, oscillando tra rialzi e ribassi - e dopo circa mezz'ora di scambi cedono un punto percentuale. Limando cioè i guadagni di circa il 7% registrati nel giro delle poche sedute da quando erano affiorati i negoziati sull'operazione.

Non mancano infatti rischi per Gm: rimanere senza una presenza in Europa, il terzo mercato globale nell'auto forse in miglioramento, mentre Nordamerica e Cina appaiono vicini ai loro picchi. E la cessione delle attività finanziarie di Opel Bank, che forniva fondi a basso costo ai deboli servizi finanziati di Gm, che deve rincorrere la rivale Ford Credit.

Gli ottimisti: la vendita di Opel è un’opportunità

Gli occhi degli ottimisti sono puntati invece sul fatto che Opel ha sofferto 16 anni consecutivi di perdite e negli ultimi otto il passivo è stato di 9,1 miliardi. Sono stati anni nei quali Gm ha provato ripetutamente a ristrutturare e rilanciare Opel senza mai riuscirvi. Analisti e investitori aspettano ora al varco la performance della più agile azienda ideata dal chief executive Mary Barra. Un gruppo che con l'abbandono di Opel dimostri nei fatti e non solo a parole di non preoccuparsi più, almeno per ora, dell'ambizione di tornare la più grande al mondo per volumi di vendita e espansione globale. Per dedicare tutta l'attenzione invece ai conti e alla redditività.

«Una decisione da manuale»

«La decisione di uscire è da manuale - ha indicato Brian Johnson di Barclays - Togliere risorse da mercati non attraenti e dove il gruppo ha una posizione competitiva debole, per muoversi verso mercati più attraenti e che offrono posizioni forti, specialmente verso aree che probabilmente saranno cruciali per il successo della Gm nel lungo periodo». Il riferimento è a regioni quali la Cina e lo stesso Nordamerica, dove Gm sta scommettendo su veicoli self driving e elettrici oltre che sui tradizionali grandi Suv e furgoni.

