Trump ha scelto: Chris Giancarlo un « picconatore» italo-americano per Wall Street

Lo aveva promesso in campagna elettorale. E ora Donald Trump si prepara a mettere le mani su tutta Wall Street. Una grande riforma. Ma riforma non è la parola giusta: quella giusta è smantellamento. Di fatto il nuovo presidente vuole azzerare la Dodd-Frank, la legge voluta da Barack Obama per frenare lo strapotere delle banche d’affari ed evitare altre crisi. Che tra i due presidenti non ci sia simpatia è noto (oltre che un eufemismo); che una nuova amministrazione voglia cambiare le leggi della precedente, specie se di colore politico opposto, è normale. In questo caso, però, la mossa avrebbe un impatto molto più forte. Che riporterebbe le lancette dell’orologio indietro di 30 anni a Wall Street. Per la gioia delle banche e delle multinazionali, ma forse per la preoccupazione di tutti gli altri

Si torna agli Anni ’80

Brindano dentro al Nyse, per la futura morte della Dodd-Frank. E infatti da settimane le azioni delle banche d’affari, da Goldman Sachs a Bofa-Merrill, volano. La finanza non ama le regole, non vuole lacci o paletti. Vuol essere libera di fare qualsiasi operazione. Senza controlli, accusati di frenare l’economia e il benessere. Al rogo, dunque, la Dodd-Frank che,a dire loro, imbriglia i mercati. Peccato, però, che i controlli e le regole della Dodd-Frank siano stati messi proprio per curare i mali creati dalla turbo finanza, per evitare le distorsioni di un mercato avido e insaziabile che, senza regole appunto, ha portato alla più devastante crisi finanziaria di sempre. Alla morte di Lehman Brothers (e di qualche altra centinaia di banche minori). E al quasi-collasso di tutto il sistema economico. Il Big Money sembra aver già dimenticato la lezione della crisi, gli anni della recessione, le migliaia di famiglie con le case pignorate e le pensioni a rischio per la sbornia di speculazione. Se la legge fortemente voluta da Obama dovesse essere cancellata, si tornerà agli Anni ’80, quelli della deregulation selvaggia, della IperFinanza, della scalata alla Nabisco, e quella di Gordon Gekko: debiti, leva, speculazioni, operazioni spregiudicate.

Un Italo-americano per Wall Street

Trump ha già scelto chi sarà l’alfiere della nuova (o vecchia a seconda dei punti di vista) Wall Street: è un italo-americano di 58 anni. Si chiama Christopher, per tutti Chris, Giancarlo: figlio di immigrati nel New Jersey, un fratello in carriera (è stato senior top manager del colosso Cisco Systems), e una vita nel mondo dei derivati e degli swap, come broker della società GFI. Chiamato da Obama a fare il commissario della CFTF (Commodity Futures Trading Commission), la Consob americana dei derivati, è stato nominato ieri da Trump come presidente della potente (e strategica) authority: è sui derivati che la finanza fa i suoi profitti e le speculazioni più aggressive (come i famigerati CDS); e fu proprio l’abuso di derivati che causò la grande crisi - i mutui subprime erano dei derivati in fin dei conti. Sul versante politico, l’uomo che riaprirà i cancelli a Wall Street è Jeb Hensarling, il deputato a capo della regolazione finanziaria. Il repubblicano sta lavorando a un proposta di legge (bill) molto aggressiva per attaccare la Dodd-Frank.

Il diavolo non è mai così brutto come lo si dipinge?

Annunci roboanti, promesse messianiche. L’attacco alla Dodd-Frank potrebbe essere in realtà meno distruttivo del previsto. Trump stesso, in una delle sue ormai rocambolesche esternazioni, ha anticipato che «farà un gran clamore» sulla legge. Nel neo linguaggio populista-spettacolare del miliardario, si preannunciano sfraceli. Ma il contro-relatore della Camera, il democratico Mike Crapo, ha rivelato che potrebbere essere rivisti alcuni punti della legge, non tutta. Dei 16 titoli della legge, 12 sono quelli a rischio: uno dei punti cruciali è la Volker Rule, che a Wall Street vorrebbero vedere abolita. E si capisce anche perché: la legge limita il Proprietary Trading (la possibilità per una banca di fare investimenti per proprio conto, di diventare speculatore, una pratica su cui per anni le banche hanno prosperato) e scommesse rischiose coi soldi dei clienti.

