Ecco le 114 banche italiane a rischio per le sofferenze

La banca di credito cooperativo di Teramo non ce l’ha fatta. Crollata sotto il peso abnorme delle sofferenze e degli incagli stata salvata, l’estate scorsa, dalla consorella, la Bcc di Castiglione che l’ha rilevata non senza l’aiuto del Fondo di Garanzia delle Bcc. Fine ingloriosa, ma da tempo annunciata, dato che la ex Bcc di Teramo spiccava in cima alla lista delle banche italiane (vedi tabella) con il pi alto tasso di Npl in rapporto al patrimonio. Nel caso di Teramo quel valore era lunare. I crediti malati netti (dopo quindi le svalutazioni con perdite gi effettuate) erano arrivati a valere quasi 8 volte il capitale della banca. Una cosa da brividi, da crac intrinseco. Ma la piccola banca teramana in buona compagnia.

Secondo la certosina ricognizione sui bilanci bancari (quasi 500 banche) del sistema italiano condotta dall’Ufficio Studi di Mediobanca emerge, tra le altre cose, che sono ben 114 gli istituti di credito (uno su 5) in cui il peso dei crediti malati tale da far accendere pi di un semaforo rosso (vedi tabella in fondo). In quelle 114 banche (per lo pi Bcc e casse rurali) infatti gli Npl netti superano il valore del patrimonio netto tangibile.

LE 24 BANCHE CON TEXAS RATIO SUPERIORE A 200

(Fonte: R&S Mediobanca su dati di bilancio 2015)

Quell’indice noto agli addetti ai lavori come Texas ratio. Quando si supera il 100%, la banca scricchiola e occorre intervenire pena grossi guai. O si aumenta il capitale o ci si fa comprare da una banca pi sana, o in alternativa, si cerca di vendere quella montagna di Npl, sapendo che la loro cessione liberer il bilancio a spese per di nuove maxi-perdite.

Infine si pu chiedere qualche forma di aiuto esterno che nel caso delle Bcc significa fare appello al Fondo consortile di garanzia e nel caso delle Spa la stampella pubblica come capitato a Mps e alle due ex popolari venete che figurano appunto tra le prime nell’elenco delle 114 banche a rischio default, dato il peso insostenibile dei crediti non rimborsati. Del resto quel lungo elenco mostrava gi a fine 2015 situazioni che rischiavano di implodere e comunque situazioni in cui qualche interevento in extremis andava necessariamente adottato.

Non un caso che dietro la primatista banca di Teramo spicchi la Cassa di risparmio di Cesena, in crisi profonda da tempo come rivela quel peso, non sopportabile senza interventi straordinari, di Npl che valevano qusi 6 volte il capitale. Che la crisi sia palese sotto gli occhi di tutti. Pochi giorni fa il Fondo interbancario di tutela dei depositi ha fatto sapere che non intende partecipare alla ricapitalizzazione n di Cesena e neppure della cassa di Rimini e di quella di San Miniato, altre due sorvegliate speciali da tempo. Il Fondo solo disponibile a partecipare al deconsolidamento degli Npl, ma non intende mettere nuovo capitale. E il tema proprio di chi disposto a mettere risorse patrimoniali nuove in banche oggettivamente sul filo del rasoio. Con percentuali di prestiti malati che superano, per le prime 24 banche della tabella, addirittura 2 volte il capitale, i nuovi possibili investitori sono difficile da reperire. Chi rischia dei soldi sapendo che quella zavorra condizioner per lungo tempo i bilanci di quelle banche?

Il tema spinoso e di difficile approccio. Qual l’effetto di una mole cos imponente di sofferenze e incagli? In primis sul conto economico per poi finire sul capitale. Quegli Npl vanno metabolizzati e svalutati ogni anno che passa. E l’impatto delle rettifiche sui crediti malati, quando lo stock cos alto, devastante sui conti. Nel caso della Cassa di Cesena ad esempio, solo le perdite sui crediti sono costate nel 2015 il 260% del totale dei ricavi. Se si aggiungono i costi operativi della banca si ottiene un valore che supera 3 volte i ricavi totali della banca. Si lavora, si fa fatturato sapendo che si andr comunque in perdita secca. Un destino che accomuna quasi tutte le banche in cui il peso degli Npl supera la soglia del 100% del capitale. Rettifiche e costi operativi finiscono per essere pi elevate dei ricavi con le perdite che diventano cos automatiche. E soprattutto si accumulano anno dopo anno. E ogni volta che si chiude il bilancio in rosso viene depauperata una parte del patrimonio. Una sorta di spirale perversa. Pi hai masse di crediti inesigibili, pi devi mettere in conto perdite. Queste si mangiano il capitale e quel rapporto gi compromesso con lo stock di sofferenze finisce per aumentare anzich diminuire. I soci chiamati a mettere denaro diventano sempre pi recalcitranti, il valore del titolo ovviamente si deprezza e nei casi di crisi che si fa conclamata si finisce anche per avere la fuga dei depositi con i clienti-soci che spostano i loro risparmi in banche pi affidabili. Un bel rebus difficile da risolvere. Salvo gettare la spugna e chiedere che qualcuno dall’esterno venga a salvarti.



Ecco le 114 banche italiane con il semaforo rosso del rischio sofferenze Le banche italiane con un rapporto ( in %) tra crediti deteriorati netti e patrimonio tangibile che supera il 100%

# Consolidato

Q Quotata # Banca Q Categoria Totale attivo

('000 €) Texas Ratio = Crediti Det. Netti / Patrimonio Netto Tangibile (%)

Cost Income Ratio (%)

(a)

Saldo Svalutaz. (+)

e Rivalutaz. Crediti /

Totale Ricavi (%) (b)

Cost Income Ratio + Sval. e Rival Cred /

Totale Ricavi

(a+b) 1 BANCA DI TERAMO DI CREDITO COOPERATIVO COOP 207.943 777,2 88,4 194,9 283,3 2 # CASSA DI RISPARMIO DI CESENA BREVE 4.358.538 593,5 75,5 261,2 336,7 3 UNIPOL BANCA BREVE 11.597.329 380,3 82,6 12,9 95,5 4 BANCA ATESTINA DI CREDITO COOPERATIVO COOP 439.832 343,1 127,9 288,0 415,9 5 BANCA DI PISTOIA - CREDITO COOPERATIVO COOP 668.981 306,5 76,3 71,4 147,7 6 CREDITO SALERNITANO - BANCA POPOLARE DELLA PROVINCIA DI SALERNO POP 99.245 268,4 92,1 65,4 157,5 7 # BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Q BREVE 169.011.977 262,6 67,6 43,1 110,7 8 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "SEN. PIETRO GRAMMATICO" - PACECO COOP 166.822 246,8 75,0 52,8 127,8 9 CASSA RURALE VALLI DI PRIMIERO E VANOI COOP 360.246 246,3 75,3 141,3 216,6 10 CASSA RURALE DELLA VALLE DEI LAGHI COOP 459.437 244,7 69,4 257,2 326,6 11 # CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO BREVE 3.269.695 240,0 81,1 99,2 180,3 12 CASSA RURALE MORI-BRENTONICO-VAL DI GRESTA COOP 389.726 239,3 72,1 166,1 238,2 13 # VENETO BANCA POP 33.349.346 238,5 100,1 97,5 197,6 14 CASSA RURALE DI ROVERETO COOP 1.116.707 234,5 81,5 148,1 229,6 15 BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI BREVE 3.729.084 232,5 87,9 80,1 168,0 16 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO COOP 582.289 227,6 103,7 134,2 237,9 17 BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO COOP 2.613.326 223,0 94,7 9,8 104,5 18 BANCASCIANO CREDITO COOPERATIVO COOP 390.860 221,8 91,3 69,0 160,3 19 # BANCO POPOLARE Q POP 120.509.595 217,9 73,7 25,4 99,1 20 # BANCA POPOLARE DI VICENZA POP 39.783.370 210,9 132,0 134,1 266,1 21 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VENEZIANO COOP 1.207.498 207,8 101,3 44,0 145,3 22 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO COOP 653.402 204,3 107,9 44,2 152,1 23 BANCA DEL FUCINO BREVE 1.556.285 201,1 91,6 21,4 113,0 24 BANCA DI FILOTTRANO - CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO E DI CAMERANO COOP 1.079.032 200,3 79,0 36,9 115,9 25 BANCA DI FORLI' - CREDITO COOPERATIVO COOP 1.213.295 198,3 71,6 93,3 164,9 26 MANTOVABANCA 1896 - CREDITO COOPERATIVO COOP 1.009.745 195,7 87,6 24,2 111,8 27 VIBANCA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S. PIETRO IN VINCIO COOP 303.122 194,5 75,1 73,5 148,6 28 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL GARDA COOP 1.901.988 177,3 91,8 50,0 141,8 29 HYPO ALPE-ADRIA-BANK BREVE 1.789.217 174,6 16,2 35,7 51,9 30 # BANCA POPOLARE DI BARI POP 14.809.469 174,4 93,1 53,8 146,9 31 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GATTEO COOP 471.490 172,6 99,5 41,1 140,6 32 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARCON COOP 512.757 169,3 71,6 38,4 110,0 33 BANCA DI ANCONA - CREDITO COOPERATIVO COOP 350.373 169,3 102,7 33,3 136,0 34 BANCA POPOLARE DI SVILUPPO POP 360.064 169,3 103,0 20,5 123,5 35 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGROBRESCIANO COOP 1.012.188 169,2 98,7 136,3 235,0 36 BANCA POPOLARE LECCHESE BREVE 82.493 167,6 152,5 118,9 271,4 37 CREDITO VALDINIEVOLE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTECATINI TERME E BIENTINA COOP 814.145 167,6 76,5 54,6 131,1 38 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO GIUSEPPE TONIOLO - GENZANO DI ROMA COOP 374.177 166,9 84,0 147,4 231,4 39 # BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA Q BREVE 30.298.856 165,2 95,0 37,1 132,1 40 CASSA RURALE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO COOP 2.259.591 164,4 82,7 101,4 184,1 41 # CREDITO VALTELLINESE - BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE Q POP 26.901.681 162,6 72,4 52,8 125,2 42 CASSA RURALE ADAMELLO - BRENTA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COOP 480.729 161,2 72,4 71,4 143,8 43 BANCA DON RIZZO - CREDITO COOPERATIVO DELLA SICILIA OCCIDENTALE COOP 531.840 160,1 95,3 57,4 152,7 44 BANCA DI ANGHIARI E STIA - CREDITO COOPERATIVO COOP 609.082 160,0 74,3 68,1 142,4 45 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAGLIARI COOP 204.163 159,0 69,4 12,7 82,1 46 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CORINALDO COOP 271.946 158,5 71,3 68,5 139,8 47 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI COOP 825.599 157,8 88,7 88,9 177,6 48 CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA BREVE 2.337.405 157,6 81,6 69,1 150,7 49 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FALCONARA MARITTIMA COOP 310.001 155,7 77,0 40,5 117,5 50 CREDITO COOPERATIVO UMBRO - BCC MANTIGNANA COOP 562.907 152,5 77,8 28,4 106,2 51 BANCA SUASA - CREDITO COOPERATIVO COOP 319.903 150,8 78,0 40,6 118,6 52 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASIANO COOP 390.904 149,0 80,1 14,8 94,9 53 BANCO EMILIANO - CREDITO COOPERATIVO COOP 1.592.793 146,5 93,6 51,6 145,2 54 BANCA SANTO STEFANO - CREDITO COOPERATIVO - MARTELLAGO-VENEZIA COOP 1.063.708 145,6 71,1 75,4 146,5 55 CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA COOP 1.070.688 141,8 66,7 90,8 157,5 56 CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNANO COOP 423.681 141,6 71,0 155,4 226,4 57 BANCA CRAS - CREDITO COOPERATIVO CHIANCIANO TERME - COSTA ETRUSCA - SOVICILLE COOP 1.122.444 141,4 94,0 46,8 140,8 58 ROVIGOBANCA CREDITO COOPERATIVO COOP 1.059.864 140,9 101,9 30,6 132,5 59 # BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Q POP 61.261.231 140,9 70,0 33,1 103,1 60 CASSA RURALE DI PINZOLO COOP 223.299 140,3 73,2 59,3 132,5 61 BANCA POPOLARE VALCONCA POP 1.312.813 138,2 62,2 71,0 133,2 62 BANCA DI RIPATRANSONE - CREDITO COOPERATIVO COOP 341.453 134,7 45,1 52,6 97,7 63 BANCA AREA PRATESE CREDITO COOPERATIVO COOP 411.214 133,9 73,8 36,4 110,2 64 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMO E VALLI COOP 761.683 133,3 89,7 31,7 121,4 65 BANCA POPOLARE SANT'ANGELO POP 1.081.349 132,0 69,2 25,7 94,9 66 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO COOP 1.041.309 131,0 64,1 46,5 110,6 67 BANCA POPOLARE DI CIVIDALE POP 4.168.018 130,8 91,4 57,7 149,1 68 BANCA DI TARANTO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COOP 86.760 130,3 86,6 17,6 104,2 69 BANCA DI MONASTIER E DEL SILE - CREDITO COOPERATIVO COOP 1.102.405 130,0 68,3 54,0 122,3 70 # CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA BREVE 7.294.705 129,5 67,7 27,9 95,6 71 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAMBUCA DI SICILIA COOP 127.890 127,8 102,7 25,0 127,7 72 BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA POP 4.103.375 127,5 90,6 54,4 145,0 73 BANCA POPOLARE DI FONDI POP 728.224 126,9 72,1 42,8 114,9 74 CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO BREVE 1.051.169 126,8 85,2 69,9 155,1 75 CASSA RURALE DI MEZZOCORONA COOP 243.912 126,4 75,1 111,5 186,6 76 BANCA DI CESENA - CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA COOP 580.222 126,1 89,5 99,5 189,0 77 CREDIUMBRIA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COOP 578.323 125,8 75,1 32,3 107,4 78 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COMUNI CILENTANI COOP 550.441 124,8 86,5 27,6 114,1 79 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BEDIZZOLE - TURANO VALVESTINO COOP 644.327 124,0 86,7 75,7 162,4 80 BANCA DEI COLLI EUGANEI - CREDITO COOPERATIVO DI LOZZO ATESTINO COOP 482.995 123,1 85,7 36,9 122,6 81 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SASSANO COOP 198.359 122,9 74,9 67,8 142,7 82 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SALA DI CESENATICO COOP 603.299 122,4 72,6 74,5 147,1 83 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA COOP 630.343 122,3 81,7 47,4 129,1 84 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI POMPIANO E DELLA FRANCIACORTA COOP 2.699.317 122,0 64,8 92,4 157,2 85 CASSA RURALE DI LAVIS - VALLE DI CEMBRA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COOP 826.560 120,8 70,9 105,7 176,6 86 CASSA RURALE ED ARTIGIANA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO COOP 356.287 119,6 96,3 52,2 148,5 87 CASSA RAIFFEISEN NOVA LEVANTE COOP 139.325 119,3 72,8 27,9 100,7 88 BANCA SVILUPPO ECONOMICO BREVE 73.198 119,2 101,6 150,9 252,5 89 # UBI BANCA Q POP 117.200.765 117,8 74,2 24,4 98,6 90 CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE COOP 707.056 116,3 62,2 115,1 177,3 91 # CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO BREVE 8.214.258 116,0 81,4 24,0 105,4 92 CASSA RURALE DI ISERA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COOP 145.479 116,0 79,3 62,6 141,9 93 # BANCA NAZIONALE DEL LAVORO BREVE 77.494.458 113,8 66,4 29,8 96,2 94 BANCA ANNIA - CREDITO COOPERATIVO DI CARTURA E DEL POLESINE COOP 1.044.712 113,3 77,5 51,8 129,3 95 # BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO COOP 2.526.374 113,2 78,2 43,9 122,1 96 BANCA DI SALERNO - CREDITO COOPERATIVO COOP 477.300 112,2 100,1 67,6 167,7 97 CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO COOP 523.279 111,3 74,8 44,6 119,4 98 BANCA DI CREDITO POPOLARE POP 2.292.514 111,2 70,8 24,1 94,9 99 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO COOP 1.101.149 111,0 78,8 44,7 123,5 100 BANCA PICENA TRUENTINA - CREDITO COOPERATIVO COOP 750.049 108,9 73,8 67,5 141,3 101 CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COOP 620.754 108,5 68,7 27,5 96,2 102 BANCA DI ROMANO E S.CATERINA - CREDITO COOPERATIVO COOP 606.044 108,1 68,0 44,3 112,3 103 EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO COOP 2.827.739 106,3 77,4 65,2 142,6 104 # BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA Q BREVE 12.248.130 106,1 67,5 30,5 98,0 105 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE COOP 486.483 105,9 73,5 43,5 117,0 106 BANCA DELLA MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO DI GROSSETO COOP 557.671 105,6 79,2 30,9 110,1 107 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL TUSCOLO COOP 257.474 105,0 87,5 17,6 105,1 108 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARBARANO ROMANO COOP 99.330 104,3 85,2 44,0 129,2 109 BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD - CREDITO COOPERATIVO COOP 504.094 102,6 87,5 12,4 99,9 110 BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO - CREDITO COOPERATIVO COOP 1.989.957 102,1 77,3 39,8 117,1 111 BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO COOP 667.315 101,8 75,3 32,0 107,3 112 BANCA VALSABBINA POP 4.218.379 101,8 72,9 48,2 121,1 113 # CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA BREVE 51.373.177 101,2 66,6 16,5 83,1 114 CASSA RURALE DI LEVICO TERME COOP 188.558 100,2 87,3 139,4 226,7 Fonte: R&S Mediobanca su dati di bilancio 2015

