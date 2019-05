L’austerity fa poveri, ma la Borsa fa Boom: il declino rassegnato di Atene

Un cielo grigio plumbeo che minaccia pioggia grava su Panestimiou, la via dei Monumenti neoclassici di Atene (oggi tutti sede di univeristà e biblioteche). Dall’alto, statue di Atena guardano, impassibili, il corteo che sfila lungo la via, che è vuota ma normalmente è un caos di traffico.

Quelle statue che ricordano un passato glorioso negli ultimi anni ne hanno visti così tanti di cortei che si è perso il conto. Stavolta è un po’ diverso: la Grecia si è fermata. Sciopero generale in tutto il paese. Paese che da 5 anni è sul baratro del default. Nel 2012, anno del piano di salvataggio da 130 miliardi e dei tumulti in piazza, la Grecia era la prima notizia su tutti i giornali e tv del mondo: una nazione sull’orlo del baratro che rischiava di trascinarsi dietro tutta l’Eurozona. La Cnn aveva una postazione fissa a Syntagma, il luogo simbolo delle proteste. Oggi la Grecia è un paese dimenticato. Eppure la situazione è identica a 5 anni fa. I problemi sono ancora tutti sul tavolo: debito pubblico fuori controllo, economia in recessione, austerity e disoccupazione. Nemmeno uno è stato risolto. Semplicemente, nessuno ne parla piu.

La Grecia del 2017 è una contraddizione continua, come lo sono i paesi del Terzo Mondo: le strade sono piene di mendicanti o senzatetto, greci impoveriti. Degrado e incuria ovunque: marciapiedi sbriciolati, aiuole incolte, cartacce e rifiuti. Non c'e muro che non sia imbrattato da graffiti. Anche lungo il parco Zappeio che fiancheggia il Parlamento, con le statue dei grandi tragici Eschilo, Sofocle ed Euripide. Ma negli uffici della Hellenic Exchanges, qualche chilometro più a ovest, stappano Metaxa, anzi champagne francese. La Borsa di Atene è il miglior listino d’Europa nel 2017: guadagna uno stratosferico +20%. L’austerity piace alla finanza. Davanti alla «Trapeza Tes Hellados», la Banca di Grecia, che una volta stampava le rimpiante dracme e oggi gli odiati euro, un giovane aggiusta un sacco a pelo buttato in strada: è la sua casa. L’incrocio vicino è tappezzato da manifesti (ovviamente abusivi) con un teschio e la parola eypo (euro). È in greco, ma non ci vuole molto a capirne il significato.

Lo stesso giorno sempre lungo Panepistimiou, mentre la gente protesta, al numero civico 42 c'è la fila al botteghino per ritirare i biglietti del concerto dei Depeche Mode, previsto in serata (sciopero permettendo). Costo: 39 euro. Lo spettacolo si tiene in un parco, 20 km a nord di Atene. E siccome treni, metro e bus non vanno, per arrivarci o si va in auto o si prende un taxi (che costa 30-35 euro). Una serata di musica viene a costare 60 euro. Decisamente tanto, visto che i baracchini in strada vendono focacce al sesamo, per molti il pranzo o la colazione, a 50 centesimi. E che, se si vuole proprio strafare, con 3,5 euro si mangia, seduti e serviti al tavolo, un’abbondante pita (piadina greca, farcita di carne tipo kebab e salsa yoghurt) con una bottiglietta d’acqua. Un concerto rock, ad Atene, equivale a un mese di pranzi.

Qualcuno del corteo ha mandato in frantumi l’ingresso dell’Athens Club, ritrovo dell’alta società da quasi 150 anni. Più che rabbia, però, l’aria che si respira in giro è quella di una rassegnata depressione. La gente è fiaccata da 5 anni di crisi e sacrifici. Ai tempi delle rivolte a Syntagma e dei tafferugli, il nemico era la Troika, i tecnocrati di Bruxelles e i banchieri del Fondo Monetario Internazionale. Oggi le invettive del corteo vanno al Governo: il nemico è Alexis Tsipras, il «Matteo Renzi» di Atene che aveva promesso di far uscire il paese dalla crisi, di spezzare le catene oppprimenti della Ue e della Troika che, a dire dei greci, stanno ammazzando il paese. E invece, ecco la brutta sorpresa: la Grecia è tornata in recessione, e arriverà un nuovo giro di sacrifici: Atene taglierà ancora le pensioni e metterà nuove tasse per 5 miliardi di euro.

E così anche Tispras, lamenta la gente, si sta rivelando un «servo della Ue e della Bce». Eppure non era difficile capire che quelle promesse del giovane premier erano irrealistiche: un paese di fatto in default non può pensare di avere potere contrattuale con la Ue e le sue rigide regole. Il braccio di ferro è perso in partenza, quando hai un debito pubblico al 179% del Pil. «Tsipras è un populista» commenta sardonico Sotiris. Fa l’architetto, i figli vivono all'estero: è un libero professionista, la «casta» dei privilegiati (perché l’Austerity ha colpito pensionati e i troppi dipendenti pubblici). Piu che populista, verrebbe da replicare, Tsipras è stato un demagogo. E nella città di Demostene e Isocrate, i padri della retorica, la cosa non dovrebbe nemmeno stupire piu di tanto.

Così Sotiris riassume la Grecia di Tsipras: «Due paesi in uno: i ricchi e i poveri». I ricchi sono quelli che vivono nelle isole e vivono con i turisti stranieri, dove il nero e l’evasione fiscale galoppano. Per decenni le isole e gli armatori, le due attività principali del paese, hanno goduto di inspiegabili sgravi fiscali. Solo l’anno scorso queste prebende feudali sono state eliminate.





Alla povertà domestica, s’è aggiunta anche quella importata: alla piccola stazione di Larisa, unica ferrovia della Grecia, paese senza treni, una famiglia di immigrati ha messo su un bivacco e vive in strada, lasciando che i figli, a piedi nudi sotto l’acquazzone che nel frattempo si è scatenato, chiedano la carità ai passanti.



Ai semafori decine di motorini sono tutti senza casco e vanno in due. In metropolitana, i tornelli sono tutti aperti: si viaggia gratis. Stanno cambiando sistema: dai vecchi biglietti cartacei alle tessere magnetiche (come la MetroCard di New York o la Oyster di Londra). Un cartello avvisa di timbrare lo stesso i vecchi biglietti, ma nessuno lo fa. E tantomeno c’è qualcuno che controlla. Anche questo è colpa dell'austerity o di scarso senso civico? Troppi sacrifici ammazzano un popolo. Fare i furbetti, altrettanto.



Sulla via per l’aeroporto, la metropolitana si blocca più volte senza motivo: passano i minuti, i passeggeri, per lo più turisti stranieri, sbuffano e si guardano intorno spaesati. Fuori dai finestrini, c’è un gigantesco murales che dice, in inglese, “Migrants Welcome, Tourist Go Home”. Peccato che la Grecia viva di turismo, l’unica vera industria in un paese senza manifattura, e i migranti non portino ricchezza. O forse sì: Eftiki (che in greco vuol dire “buona sorte”) è una ragazza di 25 anni. Viene da Tessalonica, è ad Atene di passaggio. Lavora per una Ong che gestisce campi profughi nel nordest del paese: «Vado tutti i giorni ad accogliere i migranti. Mi piace. E lo stipendio è buono: pagano davvero bene». I soldi arrivano dalla Ue, la stessa che i greci accusano di uccidere il paese, ma che allo stesso tempo finanzia il ricco business degli immigrati.

La Grecia del 2017 assomiglia sempre piu a un paese Terzo mondo. Povertà in strada, ricchezza nascosta. La Borsa regala guadagni perché gli investitori applaudono all’accordo che allontanerà lo spettro del fallimento. I titoli di Stato della Grecia, il termometro della crisi finanziaria, che erano scesi a 50 punti base appena un anno fa, tanto da far temere il default, oggi quotano a 76. Una galoppata di 26 punti base. Qualcuno ha fatto tanti soldi.

In serata, dopo una giornata di diluvio e con un freddo quasi invernale, i Depeche Mode ecciteranno le folle cantando il loro ultimo successo: “Where's the Revolution? People, you’re letting me down”. (Dov’e' la rivoluzione? Gente, mi state deludendo). La Storia ha sempre un suo cinico senso dell’umorismo.

