Un pranzo con Buffett? Costa 2,7 milioni di dollari

Va bene che in Borsa non esistono pasti gratis, come ama ripetere lo stesso Warren Buffett, ma che un pranzo con il miliardario filantropo costi quasi 2,7 milioni di dollari è davvero troppo. Meglio: sarebbe troppo se non si trattasse di un’iniziativa di beneficenza messa in piedi dal secondo uomo più ricco del pianeta per aiutare Glide, organizzazione no profit che aiuta i diseredati di San Francisco (distribuendo tra l’altro circa 800mila pasti all'anno).

L’idea di mettere all’asta un pranzo con il più grande investitore di tutti i tempi è nata nel lontano 2000, quando venne organizzato un maxi evento per l’occasione, condotto da star del calibro di Sharon Stone e Robbie Williams. Allora, nel pieno della bolla tecnologica, ad aggiudicarsi il primo pranzo con l’oracolo di Omaha fu un giovane imprenditore hi-tech, Pete Budlong, che provò l’ebbrezza di trascorrere qualche ora con Buffett, l’allora moglie Susan e qualche amico del miliardario in un ristorante di San Francisco. Si parlò soprattutto di tecnologia, settore dal quale Warren all’epoca si teneva a debita distanza, finanziariamente parlando. Budlog ricorda con affetto i modi semplici e divententi del miliardario statunitense. Costo del pranzo per l’imprenditore hi-tech: 25mila dollari. Tutti finiti in beneficienza.

Era il 2000. Oggi, nel 2017, sono bastati appena cinque giorni di asta su eBay e 41 offerte per veder arrivare - proprio negli ultimi secondi - un assegno stellare da 2,68 milioni di dollari, staccato da uno sconosciuto per il privilegio di pranzare alla steakhouse Smith & Wollensky di New York con l’86enne miliardario statunitense. E l’anno scorso era andata anche meglio: l’asta per il “pranzo con Warren” aveva fruttato 3,46 milioni di dollari, cifra che aveva eguagliato il record del 2012.

Ovviamente in tutto questo a risultare particolarmente soddisfatti sono Janice Mirikitani e il reverendo Cecil Williams, fondatori di Glide, che in diciassette anni di “pranzi con Warren” hanno incassato oltre 26 milioni di dollari. Oltre a farsi un’incredibile pubblicità che ha permesso alla società no profit di San Francisco di arrivare a fatturare quasi 18 milioni di dollari l’anno. Merito della prima moglie di Warren, Susan, deceduta nel 2004, già cantante e grande sostenitrice di diritti umani, che si innamorò letteralmente della charity californiana.

Ma perché spendere tutti questi soldi per pranzare con il pur simpatico e arzillo mago della finanza? Si potrebbe dire per farsi un sacco di pubblicità (non gratuita), se non fosse che la maggior parte dei vincitori delle costose aste ha scelto di restare anonima. Conosciamo infatti solo pochi dei commensali eccellenti di Warren: hanno gettato la maschera Andy Chua, vincitore nel 2014, semisconoscuto uomo d’affari di Singapore, o il cinese Zhu Ye, fondatore della società di gaming Dalian Zeus Entertainment, che nel 2015 staccò un assegno di 2,3 milioni di dollari per «scambiare qualche opinione con Buffett su temi di investimento», come dichiarò con malcelata vanità.

Il più scaltro commensale di Warren però resta Ted Weschler, il gestore di hedge fund della Virginia che si è aggiudicato le aste 2010 e 2011 per la modica cifra di oltre 2,6 milioni di dollari l’anno (quasi 5,3 milioni complessivi). Perché il più abile? Per il semplice motivo che durante i due pranzi è stato così bravo a incantare il mago delle Borse da farsi assumere come top money manager proprio nella società di Buffett, Berkshire Hathaway, il colosso della finanza da 420 miliardi di capitalizzazione. È proprio vero: la bontà, come diceva il filosofo americano Thoreau, è l’unico investimento che non fallisce mai.

