Riad riduce l’export di petrolio, monito a chi non rispetta i tagli

Un taglio netto delle esportazioni di petrolio (per ora solo di quelle saudite, poi si vedrà), una promessa di collaborazione da parte dalla Nigeria e un impegno a vigilare in modo più severo sugli indisciplinati del gruppo. Sono queste le toppe con cui Riad prova a chiudere le falle dell’accordo Opec-non Opec, che a sei mesi dall’entrata in vigore sta facendo acqua da più parti.

Rimedi non decisivi, probabilmente. Ma il ministro saudita Khalid Al Falih non rientra a mani vuote dalla missione a San Pietroburgo, dov’era accorso per partecipare in prima persona al Comitato congiunto per il monitoraggio dei tagli produttivi. E il mercato – sia pure senza eccessi di entusiasmo – ha apprezzato: le quotazioni del greggio hanno guadagnato oltre l’1%, con Brent e Wti che a fine seduta scambiavano rispettivamente sopra 48 e sopra 46 dollari.

A convincere sono soprattutto gli impegni sull’export. L’Arabia Saudita ha già iniziato da un paio di mesi a limitare le consegne agli Stati Uniti, al punto da averle più che dimezzate nella settimana al 14 luglio, a 524mila barili al giorno, il minimo da 7 anni. Ma ora intende andare oltre: i clienti sono già stati informati di «un taglio profondo» delle spedizioni di greggio in agosto, ha detto Al Falih, specificando che le limiterà a 6,6 milioni di barili al giorno, un taglio di un milione di barili rispetto all’anno scorso.

Non è chiaro se Riad manterrà le stesse restrizioni anche nei prossimi mesi. Ma il ministro ha esortato gli alleati a seguire l’esempio, dopo che le statistiche hanno evidenziato un forte scollamento tra la produzione (che nel complesso, nonostante i disubbidienti, è diminuita in modo sensibile) e l’export, che alcuni Paesi hanno addirittura aumentato: «Le esportazioni sono diventante il parametro chiave per i mercati – ha detto Al Falih – Nel nostro monitoraggio bisogna che troviamo il modo di riconciliare i dati sulla produzione con dati credibili sull’export».

Il Comitato congiunto ha accolto la proposta, anche se il compito si presenta tutt’altro che facile. Persino la Russia – che da qualche tempo esibisce un perfetto allineamento con le politiche energetiche saudite – ha avuto qualcosa da ridire: Mosca è d’accordo sul monitorare le esportazioni di greggio, ha detto il ministro Alexander Novak, ma solo se si vigila anche sui prodotti raffinati.

Non è tuttavia questo il problema più assillante per l’asse Opec-non Opec, quello che ha spinto Al Falih a interrompere le ferie pur di raggiungere (fin da sabato) San Pietroburgo. Il ministro aveva spesso delegato un collaboratore per le passate riunioni del Comitato, organismo tecnico in cui siedono anche Algeria, Kuwait e Venezuela (in quota Opec), più Russia e Oman per i non Opec. Ma stavolta bisognava prendere in mano la situazione.

La scarsa efficacia dei tagli produttivi è ormai sotto gli occhi di tutti e la colpa – ormai anche i sauditi sono costretti ad ammetterlo – non è solo dello shale oil americano. Ci sono Libia e Nigeria, che con l’inaspettato recupero delle estrazioni hanno neutralizzato un terzo dei tagli Opec. E c’è una crescente insofferenza tra i partecipanti al patto, che si è spinta fino all’insubordinazione esplicita da parte dell’Ecuador: Quito nei giorni scorsi ha dichiarato di aver riaperto i rubinetti del greggio per problemi di budget.

Il tradimento riguarda un membro minore dell’Opec (e peraltro è stato in seguito ritrattato, con la riaffermazione della fedeltà agli accordi). Ma ci sono inganni peggiori, come quello dell’Iraq, che in giugno ha effettuato solo il 28% dei tagli promessi, o del Kazakhstan, produttore non Opec, che invece di tagliare ha aumentato l’output di ben 29mila bg nello stesso mese.

«Alcuni Paesi sono rimasti indietro negli impegni e questa è una preoccupazione che dobbiamo affrontare con decisione», aveva dichiarato Al Falih prima della riunione del Comitato. Al termine dell’incontro è stato durissimo: «Chiediamo vigorosamente la partecipazione di tutti, non permetteremo azioni di free riding» e in caso di violazioni «se non otterremo risposte ci rivolgeremo più in alto dei ministri del petrolio». Parole che suonano come una minaccia di altre crisi diplomatiche, dopo quella aperta (per altri motivi) con il Qatar.

Quanto all’esuberanza della produzione di Libia e Nigeria, entrambe esentate dai tagli, Riad (e Mosca, che premeva nella stessa direzione) ha ottenuto un risultato parziale. Abuja – come già aveva prospettato – si è impegnata formalmente a contenere l’output quando raggiungerà in modo stabile 1,8 mbg, un traguardo a cui è molto vicina.

Nessun limite invece per la Libia finché non raggiungerà 1,25 mbg, ossia 250mila bg in più rispetto alla produzione attuale, che è già quasi raddoppiata rispetto all’autunno scorso, quando l’Opec aveva deciso di non coinvolgerla nei sacrifici.

