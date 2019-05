Enel: cede 80% holding rinnovabili in Messico, operazione da 1,35 mld dollari

Enel, tramite la controllata per le rinnovabili Enel Green Power, ha firmato oggi con l'investitore istituzionale canadese Caisse de depot et placement du Quebec (Cdpq) e il veicolo di investimento dei principali fondi pensione messicani Ckd Infraestructura Mexico gli accordi per la cessione di una quota pari all'80% del capitale sociale di una holding messicana di nuova costituzione (Holdco) per un controvalore di 1,35 miliardi di dollari. La Holdco è titolare dell'intero capitale di otto società di progetto Spv,, attualmente detenute dalla stessa Egp tramite la controllata Enel Green Power Mexico, le quali sono a loro volta titolari di tre impianti in esercizio e cinque in corso di costruzione per una capacità complessiva pari a 1,7 GW. “Sulla base degli accordi sottoscritti – si legge in una nota di Enel - Egp continuerà nella gestione operativa degli impianti detenuti dalle Spv e completerà quelli ancora in corso di costruzione tramite due società controllate di nuova costituzione.

Inoltre, a partire dall'1 gennaio 2020, Egp avrà la possibilità di conferire nella Holdco ulteriori progetti. Per effetto di tali eventuali conferimenti, potrà quindi incrementare la propria partecipazione nella Holdco, sino a diventarne socio di maggioranza. L'operazione prevede un controvalore pari a 1,35 miliardi di dollari, di cui circa 340 milioni di dollari come corrispettivo per la vendita dell'80% del capitale della Holdco e circa 1.010 milioni di dollari USA concernenti la concessione di finanziamenti (Related Party Loan) alle Spv da parte di CDPQ-CKD. Tenuto conto degli investimenti necessari per il completamento della costruzione degli impianti (che saranno finanziati tramite Project Financing per circa 0,9 miliardi di dollari) e della sopracitata concessione di finanziamenti per complessivi 1,3 miliardi di dollari USA, il 100% dell'enterprise value della Holdco risultante da tale valorizzazione sarà pari a circa 2,6 miliardi di dollari USA, con un equity value pari a circa 0,4 miliardi di dollari”.

