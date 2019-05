Enel investe 25 miliardi in tre anni

Un piano di investimenti da 24,6 miliardi in tre anni, un dividendo in aumento del 33% già nel 2018 (0,28 euro e la distribuzione dell'utile che sale al 70%), un margine operativo lordo a 18,2 miliardi nel 2020 (da 15,5 di fine 2017), a fronte di un utile netto che salirà da 3,6 a 5,4 miliardi nel triennio. Il piano industriale che Enel annuncia a Londra fa perno su una nuova attenzione ai clienti e alla digitalizzazione. La nuova strategia presentata dall’ad Francesco Starace punta a traghettare il gruppo verso una nuova frontiera, oltre quella del business delle rinnovabili, alle quali nel triennio verranno comunque destinati investimenti per 8,3 miliardi, con l’obiettivo di istallare 7,8 gigawatt di capacità aggiuntiva.

Cliente e servizi innovativi

Il futuro guarda sempre più allo sviluppo della digitalizzazione e alla creazione di piattaforme integrate di servizi innovativi al cliente. Sta cominciando a prendere forma nel gruppo una nuova divisione, e-Solutions, guidata da Francesco Venturini, che opererà sul mercato attraverso una società per azioni con nuovo nome e il brand, Enel X, lanciato proprio in questi giorni.



E-Solutions investirà in controllo remoto (dalla domotica alle colonnine di ricarica), in connettività dei sistemi, illuminazione pubblica: 800 milioni in tutto nei tre anni, a fronte di un contributo alla crescita del margine operativo lordo nel periodo di 400 milioni. Di pari passo continuerà e sarà accelerato il piano per la sostituzione dei contatori, con investimenti per 4,7 miliardi con un numero di misuratori intelligenti istallati pari a 47,9 milioni (i clienti a fine 2020 aumenteranno di 2 milioni, a 67 milioni). Gli investimenti per la digitalizzazione si attestano complessivamente a 5,3 miliardi.

Le operazioni straordinarie

Il piano prevede ulteriori dimissioni (oltre a 6,3 miliardi realizzati nel triennio precedente) per 3,2 miliardi, tra cui centrali tradizionali termoelettriche, oltre all’uscita da paesi non strategici. I proventi e ulteriori risorse finanziarie, fino a 4,7 miliardi, saranno utilizzati per fare acquisizioni nelle reti di trasmissione e in società dal forte contenuto innovativo, in questo ultimo caso da parte di Enel X (la divisione ha già acquistato 3 società negli Usa da inizio 2017).



Circa 2 miliardi verranno utilizzati per il riacquisto di partecipazioni di minoranza in Sudamerica, con l’obiettivo di ridurre il numero di società nell’area da 53 a 30. Il gruppo conferma l’obiettivo di riacquistare titoli propri nel prossimo triennio in alternativa al riacquisto delle minorities all'estero. I risparmi da efficienza operativa sono pari a 1,2 miliardi nell’arco dei tre anni.

Gruppo all’avanguardia

«Il nostro gruppo è all’avanguardia nella transizione energetica, – ha detto Starace – siamo leader in marco aree fondamentali per la crescita sostenibile come le rinnovabili e le reti di distribuzione digitalizzate. Possiamo estrarre valore dai trend dell’urbanizzazione, dell'elettrificazione della domanda e dalla profonda decarbonizzazione che ne consegue. Il gruppo è oggi un’organizzazione più redditizia, efficiente e sostenibile».

