Alibaba emette un bond da 7 miliardi di dollari: offerte a quota 46 miliardi

Lancia sul mercato delle obbligazioni un bond da 7 miliardi di dollari e raccogli offerte per 46 miliardi. Missione impossibile per molti, ma non per tutti: di certo non per Alibaba, il gigante cinese dell’e-commerce protagonista la scorsa notte della collocazione più grande del 2017 da parte di una società asiatica non finanziaria.



L’operazione ha superato quella di China Evegrande Group che a giugno aveva collocato un bond da 6,6 miliardi di dollari. L’emissione è suddivisa in cinque parti a seconda della durata: 5,5, 10, 20, 30 e 40 anni. Grande successo per la porzione a 30 anni, caratterizzata da un tasso del 4,2 per cento. La nuova vendita di obbligazioni arriva dopo la sottoscrizione all’inizio di questo mese di un accordo da 2,9 miliardi da parte di Alibaba per acquistare la maggioranza del capitale della catena cinese di ipermercati Sun Art Retail Group Ltd. Particolare che ha evidentemente fatto crescere ancora di più l’appeal della società asiatica agli occhi degli investitori internazionali.

Le obbligazioni portano bene ad Alibaba. La seconda più grande azienda cinese per valore di mercato, fondata dal magnate Jack Ma, ha raccolto 8 miliardi nella sua prima vendita di obbligazioni risalente al 2014, la più grande emissione in dollari da parte di qualsiasi azienda asiatica al netto del Giappone.

