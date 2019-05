Maxi-oneri dalle polizze, Ge medita lo spezzatino

General Electric ha in agenda non più solo drastiche ristrutturazioni del suo impero ma una vera e propria «esplosione» del gruppo: lo scorporo e la quotazione separata delle principali attività. Una scelta che rappresenterebbe davvero la fine di un marchio che ha fatto la storia della Corporate America. E a tradire Ge - sorpresa nella sorpresa - è un business che nessuno neppure si ricordava più che esistesse: polizze per case di cura e di riposo.

Potrebbe essere questo, un sipario calato sull’azienda, il prezzo da pagare alle nuove, impreviste e gravi debacle finanziarie appena portate alla luce dal neo-amministratore delegato John Flannery. Ge ha annunciato ieri che sarà immediatamente costretta a mettere a bilancio oneri straordinari per 6,2 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2017 e a stanziare a riserva altri 15 miliardi nell’arco di sette anni per rafforzare il suo rimanente business assicurativo. Lo shock tra gli analisti e azionisti è stato profondo: queste attività avrebbero dovuto essere state risanate e ridimensionate come parte dell’intera uscita dai servizi finanziari e del sostanziale smantellamento della controllata Ge Capital, costata enormi sofferenze durante la crisi del 2008.

La gravità della sfida riemersa - e delle opzioni di sfaldamento oggi sul campo - è stata invece messa nero su bianco da Flannery: «Stiamo guardando aggressivamente alla miglior struttura, o migliori strutture, perché il nostro portafoglio massimizzi il potenziale dei nostri business». Strutture, un plurale che ha lasciato intuire terremoti ancora a venire e ha spinto il titolo in Borsa in ribasso. Flannery ha proseguito: «La mia convinzione è che dobbiamo continuare a muoverci con determinazione per ridisegnare General Electric». E parlando della scoperta del nuovo “buco” l’ha definita «una profonda delusione».

Al centro del dramma è stato l’esame, completato in questi mesi, del business nelle assicurazioni dopo il «repulisti» post-crisi. Ge aveva ceduto parte di questi asset, oggi raccolti in Genworth Financial (e tra l'altro nel mirino di un compratore cinese, Oceanwide Holdings, per 2,7 miliardi). Ma non tutto era passato di mano: sono restate polizze di assistenza e soprattuto di riassicurazione che coprono, con obblighi futuri per miliardi di dollari, la lungodegenza in case di cura e ospizi. E le risorse a fronte di simili costi sono del tutto inadeguate.

Il problema non è esclusivo di Ge: l'intero settore assicurativo sconta oggi errori e scandali nelle stime della lungodegenza, con nuovi oneri negli ultimi anni che ormai superano i 10 miliardi. Ge è però già sotto pressione per migliorare la performance e snellire il suo impero, un tempo diversificato quanto il Pil di un intero Paese. Flannery ha finora annunciato dismissioni di operazioni non strategiche e tagli nella divisione turbine e energia compresa l’eliminazione di 12.000 posti di lavoro. Potrebbero non bastare e mettere definitivamente a riposo la vecchia Ge.

