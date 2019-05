Lufthansa cancella 800 voli. Air France un volo su quattro

Lufthansa cancella per martedì 10 aprile 800 voli dei 1600 programmati, tra cui 58 a lungo raggio, a causa dello sciopero indetto dal sindacato Verdi negli aeroporti di Francoforte, Monaco, Colonia e Brema. Lo si legge in una nota della compagnia tedesca, in cui si precisa che le cancellazioni riguarderanno circa 90mila passeggeri. La ripresa dei voli di linea è prevista per mercoledì 11 aprile. Gli scioperi interesseranno anche i passeggeri provenienti dall'Italia.



In Germania treni al posto dei voli interni

Lufthansa ha pubblicato online il programma alternativo di voli e invita i passeggeri a verificare lo stato dei loro voli sul proprio sito web prima di recarsi in aeroporto. I passeggeri i cui voli non sono interessati dallo sciopero sono comunque invitati ad arrivare in aeroporto in anticipo, considerati i presumibili tempi di attesa.

Tutti i passeggeri del gruppo (a eccezione dei voli operati da Swiss) che domani 10 aprile hanno prenotato un volo da o via Francoforte e Monaco, indipendentemente dal fatto che il loro volo sia stato cancellato o meno - precisa la nota - possono effettuare una nuova prenotazione gratuita per un altro volo entro i sette giorni successivi. Per le tratte interne in Germania, i passeggeri possono utilizzare il treno, indipendentemente dal fatto che il loro volo sia stato o meno cancellato.

L’azienda: sciopero inaccettabile

«È assolutamente inaccettabile che il sindacato imponga questo conflitto a passeggeri non coinvolti. Lufthansa non fa parte di questo scontro di contrattazioni collettive, ma purtroppo i nostri clienti e la nostra azienda sono colpiti dalle conseguenze di tutto questo». Così Bettina Volkens, membro della Direzione risorse umane di Lufthansa, critica lo sciopero proclamato dal sindacato Verdi. La compagnia «non riesce a comprendere la minaccia di uno sciopero così massiccio da parte di Verdi» e sottolinea come «la natura e la portata dello sciopero così diffuso e di una giornata intera sono inadeguate e irragionevoli in questo momento. Gli scioperi devono essere l'ultima risorsa in una controversia salariale». «Ci dispiace che i piani di viaggio di tanti passeggeri siano stati condizionati da questo sciopero di Verdi e stiamo lavorando per minimizzare il più possibile l'impatto».

Disagi anche in Francia

Anche Air France ha annunciato che martedì 10 aprile un volo su quattro non partirà per uno sciopero. Si tratta del primo di quattro giorni di sciopero indetto da 11 sindacati francesi di tutti i settori che reclamano un aumento salariale del 6%(i prossimi scioperi saranno mercoledì e il 17 e il 18 aprile). La Francia, tra l’altro, da diversi giorni è alle prese con lo sciopero dei lavoratori delle ferrovie Sncf molto partecipato che continua anche oggi. Oltralpe sarà difficile muoversi sia con gli aerei che con i treni. (Ri.Ba.)

