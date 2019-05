Corea, Svezia o Panama: chi vincerà i Mondiali dell’Economia?

Mosca, 15 luglio, Stadio Luzhniki. Riuscireste a immaginare una finale dei Mondiali di Calcio che possa mettere una di fronte all’altra Panama e Corea del Sud? Sicuramente no. Neanche i bookmaker, che pagherebbero 1000 a 1 il successo dei centroamericani e «appena» 800 a 1 quello della squadra asiatica, sarebbero capaci di assegnare una qualsiasi quota a un simile evento. Eppure, se si giocasse considerando i fondamentali economici dei partecipanti anziché le loro doti calcistiche, questi due Paesi, insieme ad altri outsider del calibro di Svezia, Perù e Danimarca, avrebbero molte più probabilità di primeggiare rispetto ai «big» di sempre: Spagna, Brasile e anche la stessa Germania.

Sette variabili per 32 Paesi

A sostenerlo - con uno sforzo intellettuale che sembrerebbe faceto, ma che in fondo è maledettamente serio perché si guarda all’economia reale e ai suoi riflessi sulla vita di ogni giorno - sono gli analisti di Hsbc, che hanno effettuato un check-up approfondito sui 32 Paesi in lizza ai prossimi mondiali di Russia in uno studio intitolato, appunto, «Chi vincerà la Coppa del Mondo dell’Economia». Sette le principali variabili prese in considerazione per misurare la salute economica delle nazionali in campo: la distanza del Pil locale dal livello potenziale (anche un valore troppo elevato potrebbe essere infatti indice di surriscaldamento); la vicinanza del tasso di inflazione all’obiettivo; le dinamiche demografiche e i loro riflessi sull’economia; la bilancia commerciale; debito e deficit pubblico; e infine l’apertura di ciascun Paese al commercio mondiale (un tema chiave in questo periodo di timori per le guerre commerciali).

LE VARIABILI SUL “CAMPO”



Indicatore Dettagli Bilancio fiscale in % rispetto al Pil. Un surplus è migliore di un deficit Bilancia delle partite correnti in % rispetto al Pil. Un surplus è migliore di un deficit Crescita del Pil Deviazione del Pil rispetto al valore potenziale. Più si avvicina e minori sono i segni si surriscaldamento o di affaticamento Debito pubblico in % rispetto al Pil. Più basso è e migliore è il punteggio Inflazione Deviazione rispetto al valore obiettivo o tendenziale. Più si avvicina a questo e meglio è. Apertura commerciale Export+import in % rispetto al Pil. Un valore più baso è migliore perché significa minore esposizione alle guerre commerciali Popolazione in età lavorativa Tasso di crescita della popolazione in età lavorativa. Più elevato è e migliore è il punteggio. Fonte: Hsbc

Hsbc si è divertita a giocare i Mondiali, ciascuna delle 64 partite dalle eliminatorie fino alla finalissima di Mosca, nel tentativo di individuare i vincitori. L’esito cambia ovviamente in base a quale dei sette parametri viene rivestito della maggior importanza, ciascuno di noi può “giocare” con le scelte possibili e vedere come cambiano i risultati. In più gli analisti hanno però «isolato» i Paesi che avrebbero maggiori chance di vittoria in assoluto e creato una vera e propria classifica, assegnando 4 gol a chi si piazza nel migliore 20% del ranking e poi via via a scalare (l’ultimo 20% della lista «segna» zero gol) per ciascuna delle variabili considerate. Non senza suscitare qualche sorpresa (economica) sono appunto Panama, Svezia, Corea, Perù e anche Australia a svettare con un numero di gol mediamente superiori a 3, seguiti a ruota da Danimarca e Islanda.



I GOLEADOR DELL'ECONOMIA

Numero medio di reti “segnate” per partita in base ai 7 parametri presi in considerazione (Fonte: Hsbc)

A chiudere la classifica, con Serbia e Tunisia, anche l’Argentina di Lionel Messi, che secondo Hsbc farebbe fatica a vincere una partita ai Mondiali dell’Economia. Avrebbero però poco da ridere pure Francia, Spagna, Portogallo e Brasile, indicati fra i possibili favoriti quando si ragiona di fronte a una palla. Perfino la Germania, che sotto l’aspetto della solidità e del dinamismo economico viene quasi sempre additata come esempio, troverebbe diversi problemi a superare un girone «di ferro» che la vede appunto contrapposta a «big» del calibro di Svezia e Corea.

Il gioco degli esclusi

Verrebbe spontaneo chiedersi dove si possa posizionare l’Italia, se soltanto non fosse incappata nella clamorosa quanto dolorosa eliminazione proprio ad opera di quella Svezia che, almeno dal punto di vista dei fondamentali economici , è appunto inserita fra le favorite. Hsbc ci aiuta estendendo l’analisi dei 7 parametri anche a molte delle più rilevanti (almeno dal punto di vista economico) escluse dal mondiale di Russia: Italia, ma anche Stati Uniti, Cina, Turchia e Cile.

Debito pubblico e demografia: cartellini rossi per l’Italia

Se con la Svezia non ci sarebbe probabilmente partita neppure sui fondamentali, con altre squadre il nostro Paese potrebbe pure giocarsela, per esempio sul terreno della bilancia commerciale o anche sulla vulnerabilità al commercio internazionale, che resta tutto sommato nella media. Dove proprio non ci sarebbe partita - e non è certo un mistero - è sul campo del debito pubblico (fra i Paesi analizzati soltanto il Giappone riesce a fare peggio di noi rispetto al Pil) e pure sulle dinamiche demografiche: il calo degli abitanti in età lavorativa, cioè fra i 15 e i 64 anni, rischia di pesare sul futuro più di qualsiasi rigore fischiato contro nei minuti di recupero.

