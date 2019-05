Da Gazidis a Paolo Maldini: ecco i nomi del nuovo Milan targato Elliott

È quasi pronto il nuovo organigramma del Milan targato Elliott. Forse ancora qualche ritocco, ma le scelte sembrano essere state fatte. Amministratore delegato, secondo quanto risulta al Sole 24 Ore, sarà Ivan Gazidis, dirigente sportivo sudafricano, noto per essere il direttore esecutivo dell'Arsenal, e in passato anche vice commissario della Major League Soccer, la massima divisione di calcio dell'America del Nord. Direttore generale sarà invece una vecchia conoscenza del Milan: Umberto Gandini, per anni manager proprio nel club rossonero e poi ad della As Roma. Gandini ha iniziato la sua carriera nel settore dello sport comprando diritti tv Sport per RTI Mediaset, società della galassia Fininvest, ricoprendo per oltre 23 anni il ruolo di direttore responsabile delle attività del Milan. Nel 2008 è vicedirettore de l'Associazione dei Club Europei: un organismo che rappresenta le società calcistiche a livello europeo, il cui scopo è proteggere e promuovere il calcio dei club europei.

Responsabiledell'area tecnica sarà invece il brasiliano Leonardo Nascimento de Araujo, meglio noto solo come Leonardo. Già giocatore e allenatore del Milan. Ma ci potrebbe essere, nella stessa area, con competenze che sarebbero da definire proprio in queste ore anche una bandiera milanista come Paolo Maldini.

Le discussioni sarebbero in corso. Lo scorso sabato, al termine dell'assemblea dei soci del Milan, il fondo Elliott, che ha escusso il pegno sulle azioni del club in mano al cinese Yonghong Li, ha revocato l'Ad Marco Fassone e il consiglio è stato rinnovato per grande parte con l'affidamento (per ora) di incarico di amministratore delegato ad interim al presidente Paolo Scaroni. Ma dovrebbe essere questione di ore per vedere le nuove nomine ufficiali.

