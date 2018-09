Tim valuta opzioni per Sparkle e conferma la cessione di Persidera

Tregua nel cda Telecom che archivia una semestrale senza guizzi, chiusa con ricavi per 9,44 miliardi e utili per 554 milioni: dati contabili in calo a fronte di confronti “omogenei” in parte positivi. Il consiglio che si è riunito ieri a Roma ha anche «avviato un percorso di valutazione delle opzioni strategiche delle sue partecipate» e confermato la prosecuzione del processo di vendita di Persidera. Sul primo fronte, il riferimento nello specifico è a Sparkle, la società dei cavi internazionali di rilevanza strategica nazionale oggi posseduta al 100% da Telecom, anche se non ci sarebbero al momento dossier concreti sul tavolo. Quanto a Persidera, la società dei mux (i canali per la trasmissione tv in digitale terrestre) che ha come socio di minoranza Gedi, è stato dato mandato a vendere a un trustee, per rispettare l’impegno che era stato preso con l’Antitrust Ue da Vivendi, azionista rilevante anche di Mediaset, ma non ci sono novità.

La riclassificazione proposta da Telecom individua i ricavi “confrontabili” del semestre in 9,512 miliardi rispetto ai 9,772 della prima parte del 2017 (-2,7%): a parità di cambi (la svalutazione del real brasiliano è stata superiore al 20%) la variazione organica sarebbe positiva dell’1,5%. L’utile netto contabile è di 554 milioni, il confrontabile di 618 milioni rispetto ai 596 milioni del primo semestre 2017.

Nel primo semestre di quest’anno l’Ebitda del gruppo è stato pari a 3,763 miliardi. Il dato “confrontabile” ammonta a 3,918 miliardi, in calo del 4,8% rispetto ai 4,114 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. L’Ebitda organico registra una flessione dell’1,6% con una marginalità calata dal 42,5% al 41,2%. Tim sottolinea che nella prima parte di quest’anno sono stati contabilizzati oneri operativi non ricorrenti per 121 milioni, contro i 56 milioni dell’analogo periodo 2017. Nel conto rientrano i 74,3 milioni accantonati per la multa golden power, sospesa dal Tribunale in attesa del giudizio di merito.

Gli investimenti industriali sono stati pari a 1,597 miliardi (1,675 miliardi a parità di principi contabili applicati, secondo il ricalcolo aziendale) rispetto ai 2,056 miliardi dello stesso periodo 2017. In particolare, gli investimenti sul mercato domestico sono stati pari a 1,212 miliardi (1,273 miliardi il dato confrontabile) contro 1,626 miliardi nel primo semestre dell’anno scorso. La nota Tim spiega che questo conferma «le azioni di efficienza avviate negli anni passati verso i singoli fornitori, attuate con approccio di selettività, garantendo gli ampi livelli di copertura ultrabroadband e la focalizzazione sulla qualità del servizio».

Il flusso di cassa della gestione operativa è stato pari a 886 milioni rispetto ai 958 milioni dello stesso periodo precedente. Nel periodo sono stati pagati dividendi per 222 milioni. Infine, l’indebitamento finanziario netto contabile si attesta a 26,041 miliardi (in riduzione di 50 milioni rispetto a fine dicembre), mentre l’indebitamento rettificato ammonta a 25,141 miliardi (-167 milioni).

Per quanto riguarda il secondo trimestre la nota Tim segnala ricavi in crescita dell’1,6% nel segmento mobile domestico, con 13,3 milioni di linee mobili broadband attive su una base clienti totale di 31,6 milioni: la copertura Lte raggiunge oltre il 98% della popolazione. Sul fisso domestico la copertura in banda ultralarga (principalmente Fttc) ha raggiunto l’80% delle unità abitative, con una crescita netta delle linee fibra di 590mila unità e una crescita dell’arpu (ricavi per cliente) broadband del 2,4% a 26,1 euro per linea al mese.

Il consiglio ha deciso anche di nominare il lead independent director, scelta - caduta su Dante Roscini - che in precedenza era stata ritenuta superflua in quanto anche il presidente Fulvio Conti, come il resto dei consiglieri tratti dalla lista Elliott, ha conservato la qualifica di indipendente, non avendo deleghe esecutive. L’ex banchiere d’affari agirà in supporto alla presidenza nel coordinamento delle attività consiliari, precisa la società. E sono state affrontate inoltre altre tematiche di governance, affinando la procedura parti correlate estesa a eventuali patti parasociali (oggi inesistenti) che dovesso esprimere la maggioranza del consiglio.

Intanto Elliott ha aggiornato la sua posizione in Telecom (comunicazione Consob al 17 luglio) che è stabile all’8,847%. Il fondo Usa - come precisato nei mesi scorsi alla Sec - ha protetto con un collar (una combinazione di opzioni put e call con JP Morgan come controparte finanziaria) il 4,9%. Nel periodo delle scadenze delle opzioni, dal 5 febbraio al 6 giugno dell'anno prossimo, se le quotazioni Telecom scendessero sotto 0,81054 euro, per i meccanismi del collar, il pacchetto del 4,9% potrebbe ridursi fino all'1,5%. Viceversa, se nello stesso periodo le quotazioni salissero sopra 0,89586 euro, la quota di Elliott potrebbe limarsi al 3,3%.

Poco variato il titolo Telecom in Borsa: le quotazioni si sono fermate a 0,6084 euro (+0,3%).

