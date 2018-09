Coca Cola, allo studio nuova bevanda con la marijuana

C’è quella (arci-nota) “light” per gli ossesionati della linea. Adesso potrebbe arrivare quella alla “Cannabis” per... Stiamo parlando della Coca-Cola e non è uno scherzo. Certo: è molto probabile che non sarà la nota bevanda al centro dell’eventuale operazione. E però il colosso statunitense del beverage, come riporta Bnn Bloomberg Television, è interessata al mercato delle bevande infuse con il CBD. Vale a dire: l’ingrediente non psicoattivo presente nella marijuana che “combatte” l’ansia ma non costituisce una droga.

GUARDA IL VIDEO / Le strategie: Coca-Cola si beve caffè Costa, sfida Starbucks e Nestlè



«Stiamo guardando da vicino la crescita della sostanzaza non psicotropa CBD nelle bevande per il benessere» ha detto il portavoce della Coca Cola Kent Landers. «La situazione si evolve velocemente. Ad oggi, tuttavia - ha aggiunto Landers -non è stata presa alcuna decisione».



A ben vedere il colosso di Atlanta starebbe dialogando con Aurora Cannabis, una società canadese quotata in Borsa, per comprendere quali opportunità ci sono. Inutile dire che il titolo di questa azienda, subito dopo la pubblicazione della notizia, è schizzato verso l’alto. Le azioni da 9,11 dollari sono balzati al massimo intraday di 10,15 dollari per, poi, ritracciare nel pomeriggio.



Al di là della dinamica sui listini è chiaro che la strategia di Coca Cola è di trovare nuovi tipi di bevande che possano ravvivare il settore dei soft-drink un po’ appannato negli ultimi tempi. Alcuni esperti sottolineano che, seppure non ci sia alcun collegamento della nuova iniziativa con sostanze psicotrope, il solo richiamo alla marijuana può costituire (se ben gestito) anche un abile volano di marketing.

© Riproduzione riservata