Spread giù a 224 e Piazza Affari sale con banche e Tim. Borse deboli

La nuova escalation della tensione nei rapporti commerciali tra Usa e Cina, che dovrebbe portare all'annuncio di nuovi dazi sulle importazioni di Pechino da parte dell'amministrazione Trump, frena i listini azionari europei che tuttavia grazie agli acquisti sulle tlc e sulle banche sono in equilibrio mentre Piazza Affari guadagna oltre mezzo punto percentuale grazie al rimbalzo di Telecom Italia e agli acquisti sui bancari per la minore tensione sui titoli di Stato italiani. La volontà del ministro dell'Economia Tria di mantenere l'obiettivo di deficit/Pil all'1,6% nel 2019, secondo le ricostruzioni di stampa, favorisce gli acquisti sui Btp portando il decennale al 2,70% e lo spread a 224 punti base. L'effetto dazi invece si fa sentire sui titoli del lusso, delle auto e dei tecnologici. Donald Trump, secondo il Wall Street Journal, intende annunciare lunedì o martedì un nuova ondata di dazi per circa 200 miliardi di dollari sull'import di merci cinesi, nonostante il nuovo round di negoziati con Pechino a fine mese. Le tariffe saranno probabilmente di circa il 10%, al di sotto del 25% previsto. Venerdì sera le indiscrezioni avevano già portato a vendite sulle Borse Usa e a un apprezzamento del dollaro.

Le Borse asiatiche (Tokyo è rimasta chiusa per festività) hanno sofferto per la combinazione dovuta alla pressione sul fronte dei dazi e sui rischi legati all'impatto del tifone Mangkhut approdato sabato sulle coste cinesi del Guangdong (qui Shanghai, Hong Kong).

Francoforte la peggiore, a Milano debole Ferrari. Lusso giù in Europa

Dopo un avvio in rosso (segui qui l'andamento dei principali indici) Piazza Affari ha recuperato terreno: l'andamento del settore bancario (con Banco Bpm, Unicredit e Intesa Sanpaolo in evidenza) compensa le vendite su lusso, utility e alcuni industriali. Rimbalzo per Telecom Italia, dopo tre cali di fila. Anche Atlantia prova a risalire nonostante resti ancora molto incerto il quadro politico-regolatorio sul futuro delle concessioni autostradali. Ferrari è in flessione dopo la vittoria della Mercedes nel Gran Premio di Singapore di Formula 1 che allontana il titolo mondiale per la Rossa. Debole anche Fiat Chrysler Automobiles sulle indiscrezioni relative alla cessione di Magneti Marelli: secondo alcuni rumors Kkr sarebbe pronta a rilevare l'asset ma a un valore ben inferiore alle richieste e questo potrebbe portare anche alla valutazione di altre proposte. St cala dell'1% dopo aver staccato la cedola trimestrale di 6 centesimi di dollaro per azione. Fuori dal Ftse Mib ancora pressione su Astaldi, giù anche Trevi Finanziaria per la quale è saltato il progetto di ristrutturazione proposto da Bain Capital. In Europa è soprattutto il settore lusso a essere sotto pressione: performance negative per Lvmh, Kering, Burberry e Richemont



Euro/dollaro a 1,1630. Petrolio stabile

Sul mercato valutario, l'euro/dollaro a 1,1660 (1,1625 venerdì sera). Chiuso il mercato azionario giapponese, mentre lo yen scambia a 130,67 per un euro (130,29venerdì) e a 112,04per un dollaro (112,06).

Le quotazioni del petrolio, dopo essere state deboli negli scambi asiatici, sono tornati sui livelli di venerdì sera all’apertura dei mercati del Vecchio Continente: il Wti torna sopra 69 dollari al barile nella consegna ottobre (+0,1% a 69,1 dollari), il Brent sopra i 78 dollari al barile (+0,1% a 78,16 dollari): anche sull’oro nero l’incognita degli investitori riguarda i potenziali effetti sulla crescita globale e sulla domanda di greggio della nuova ondata di dazi commerciali Usa nei confronti dell’import cinese.

Btp in rialzo, rendimento 10 anni scende a 2,72%. Cala lo spread

In netto rialzo per i corsi dei Buoni del Tesoro decennali scambiati sul secondario telematico Mts. I corsi del titolo italiano decennale benchmark, scadenza febbraio 2028, sono in netto rialzo con la conseguenza di un calo dei rendimenti al 2,70% rispetto al finale di venerdi' (2,8%) e di una chiusura dello spread con il Bund scadenza agosto 2028. Il differenziale di rendimento, dopo i primi scambi, si attesta a 224 punti rispetto ai 236 punti indicati nel finale di venerdì. Il mercato al momento, è il commento degli analisti di Mps Capital Services «sembra dar credito alla determinazione di Tria», il ministro dell'Economia che in base alle ricostruzioni di stampa sembra voler mantenere un obiettivo di rapporto deficit/pil all'1,6% nel 2019.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata