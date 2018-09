Chiara Ferragni divorzia dal socio in affari Riccardo Pozzoli

Grandi fermenti nella maison di Chiara Ferragni. Il divorzio professionale della trentunenne fashion blogger da Riccardo Pozzoli, con il quale aveva mosso i primi passi imprenditoriali, è stato perfezionato. Pozzoli, come risulta a Il Sole 24 Ore Radiocor, è uscito sia dal consiglio di amministrazione della Tbs Crew, l’azienda che gestisce il blog «The Blonde Salad», sia dalla compagine societaria.

È subentrato a Pozzoli Pasquale Morgese, imprenditore pugliese con il quale la moglie di Fedez ha legami d’affari per la linea Chiara Ferragni Shoes. E subito sono scoccate le scintille.

L'assemblea di Tbs Crew convocata per la nomina di un consigliere si è trasformata in un ring che ha visto la delegata di Ferragni e Morgese in persona competere in punta di diritto sulla titolarità della designazione. Ha prevalso l’imprenditrice cremonese ed è stato nominato consigliere Fabio Damato, già cooptato in cda per sostituire Pozzoli (la separazione professionale con la flashion blogger è avvenuta dopo quella sentimentale). Morgese, secondo il verbale dell’assemblea di fine giugno, consultato da Radiocor, affermava «che, in virtù di patto parasociale, la proposta del terzo consigliere sarebbe spettata al socio Esuriens srl, essendo gli altri due membri del consiglio stati scelti dal socio Chiara Ferragni»: e sono la stessa Ferragni, presidente e Alessandro Marina. «Il delegato del socio Chiara Ferragni risponde che a suo avviso il patto parasociale menzionato è da ritenersi non più efficace a seguito del cambio della compagine societaria della Esuriens. Infatti, il patto era stato sottoscritto con il sig. Pozzoli - si legge nel verbale - prima che si verificasse il cambio di controllo in tale società e del suo legale rappresentante». Se questo scambio di vedute avrà delle conseguenze sul piano industriale non è noto. Interpellata in proposito, Chiara Ferragni non ha voluto commentare.

Morgese, dopo aver liquidato con 750mila euro Pozzoli, ora è titolare della Esuriens, che è socio di minoranza in Tbs Crew (45%), mentre Ferragni detiene il 55 per cento. I due però sono soci in affari anche in un’altra srl, la Serendipity, proprietaria del marchio «Chiara Ferragni», utilizzato su licenza per scarpe e accessori prodotti dalla Mofra Shoes di Morgese. Nel 2017 Serendipity ha realizzato ricavi per 1,7 milioni (1,5 nel 2016) con un utile netto balzato a 273mila euro (da 5mila) che, per volere dell’assemblea e contro la proposta del cda, è stato distribuito ai soci. Il primo socio di Serendipity (40%) è la Alchimia dell’imprenditore Paolo Barletta, tra i primi a credere, finanziandola, nell’avventura imprenditoriale di Ferragni.

