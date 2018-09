Dow corre e sostiene Borse Ue. Bene Fca a Milano. Petrolio sopra 70 dollari

Mentre il Dow Jones di Wall Street torna ad avvicinare i massimi dell'anno, le Borse europee allungano grazie agli acquisti su materie prime, auto e banche mettendo in secondo piano il tema delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Tra pochi giorni scatterà il nuovo round di dazi su 200 miliardi di merci cinesi importate da parte degli Stati Uniti e su circa 60 miliardi di merci statunitensi tassate da Pechino. Gli economisti continuano tuttavia a sperare che alla fine verrà trovato un accordo tra le due potenze. Intanto sale oltre 70 dollari il barile di petrolio dopo il quinto calo settimanale consecutivo delle scorte di greggio Usa.

Le Borse europee salgono di mezzo punto percentuale, mentre il FTSE MIB, frenato dalle utility, è comunque positiv. Lo spread, inizialmente in calo 211 punti, ha invertito la rotta salendo a 219 punti complici i realizzi sul Btp italiano dopo una partenza di settimana in forte recupero.

Wall Street ancora in rialzo

Wall Street è in rialzo nel Dow Jones mentre il Nasdaq è in calo: il focus è sulla "guerra commerciale" con la Cina e sui negoziati con il Canada per un accordo che sostituisca il Nafta. Sul fronte macroeconomico, ad agosto i nuovi cantieri edili avviati negli Stati Uniti sono rimbalzati (+9,2%) dopo due mesi di fila in calo grazie alle case multifamigliari ma i permessi richiesti per costruire - indicatore dell'attività futura - sono scesi (-5,7%) ai minimi di oltre un anno. Nel secondo trimestre del 2018 il deficit americano delle partite correnti si è ridotto del 17% a 104,46 miliardi di dollari da quello di 121,7 miliardi del primo trimestre.

Corrono le Fca e le Ferrari

A Milano sono premiate le Fiat Chrysler Automobiles, nel giorno della diffusione dei dati sulle immatricolazioni europee. In effetti mentre il mercato a luglio ha registrato un incremento del 10,1% e ad agosto del 29,8%, la società italo-americana ha vantato un rialzo delle vendite di nuove auto rispettivamente del 17,2% e 38,9%, beneficiando più che altro della volata di Jeep.

Ha frenato la corsa Ferrari, all’indomani della presentazione del piano triennale firmato dal neo-ceo, Louis Camilleri., il cui focus è stato sui nuovi modelli: la Rossa lancerà nel prossimo triennio 15 nuove auto, tra le quali il suv 'Purosangue', anche se l'ad ha sottolineato che si tratterà più di un crossover di lusso che di un vero e proprio fuoristrada, che non sarebbe in linea con lo spirito della casa. Della galassia Agnelli sono in lieve rialzo le Cnh Industrial, e ben impostate le Exor.

Prysmian in retromarcia

Per contro retrocedono le Prysmian, dopo il balzo della vigilia innescato dalla semestrale superiore alle attese e dalla buona notizia che l'azienda ha deciso di non annunciare ulteriori accantonamenti per la realizzazione di WesterLink, come temuto dagli analisti, dopo le difficoltà incontrate nell'ultimo periodo per la realizzazione del progetto. Oggi, però, è tornata a prevalere la cautela, anche perchè il managemet alla fine ha ritoccato al rialzo le stime sul debito di fine anno. Le banche, dopo un avvio tonico, hanno invertito la rotta, pagando dazio alla volatilità dello spread, influenzato dall'incertezza sulla manovra di bilancio che a breve presenterà il governo italiano e sulal quale ancora ci sono numerose incertezze. Inoltre Atlantia perde punti, in attesa di novità sulla concessione e sulla ricostruzione del ponte Morandi a Genova.

Tra le piccole, riflettori puntati su Carige e Aeffe

Fuori dal paniere principale corrono leAeffe nell'attesa di novità sulla performance dei brand della casa. Proprio questa sera il marchio Alberta Ferretti presenterà i nuovi modelli della stagione primavera estate 2019. E' in rialzo anche Bca Carige, alla viglia dell'assemblea dei soci chiamata ad eleggere il nuovo consiglio di amministrazione. Intanto poco fa il Tribunale di Genova ha sciolto la riserva sul ricorso presentato dalla Malacalza Investimenti disponendo che la lista Mincione, cioè quella presentata da Pop12 sarl e guidata dallo stesso finanziere, resti valida e sia ammessa al voto dei soci. Il patto Mincione-Volpi-Spinelli, come indicato sa Banca di Italia, avrà diritto di voto per il 9,99% del capitale sociale.

Euro sotto 1,17 dollari, petrolioin forte rialzo dopo scorte Usa

Sul mercato dei cambi l'euro rimane sotto la soglia di 1,17 nei confronti del biglietto verde, mentre gli investitori continuano a interrogarsi sulle mosse della Fed e della Bce. E' inoltre stabile il cross nei confronti dello yen, nel giorno in cui la Boj ha confermato una politica monetaria ultra-espansiva con tassi negativi (segui qui i principali cross). Allunga il prezzo del barile di petrolio(segui qui Brent e Wti) : nella settimana conclusa il 14 settembre scorso le scorte di petrolio negli Stati Uniti hanno registrato un altro calo, quasi in linea alle stime. Il dato e' sceso di 2,057 milioni di barili a 394,137 milioni di unita' mentre gli analisti attendevano una contrazione di 2,1 milioni di barili dopo la flessione nei sette giorni precedenti pari a 5,296 milioni di barili.

Si riduce avanzo partite correnti europee

Dal fronte macro è emerso che l'avanzo delle partite correnti dell'area dell'euro si è ridotto a 21 miliardi di euro a luglio da 24 miliardi a giugno. Lo ha reso noto la Banca centrale europea precisando che nell'anno a luglio il surplus cumulato della zona euro è salito al 3,5% del prodotto interno lordo dal 3,3% dell'anno precedente.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata