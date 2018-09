Sky, la guerra Comcast-Fox si deciderà con un’asta

A decidere lo scontro fra Comcast e 21st Century Fox per Sky sarà un’asta competitiva. Un storia lunga quasi due anni avrà dunque conclusione fra venerdì e sabato, alla fine di tre round di offerte al massimo. Poi, stabiliti i prezzi finali delle offerte con questo meccanismo d’asta, toccherà agli azionisti Sky decidere il destino delle offerte. Saranno loro ad avere l’ultima parola, da dire nell’arco di un paio di settimane. A meno che uno dei due contendenti non si ritiri prima.

A stabilire come dovrà essere scritta la parola fine della saga per la conquista di Sky che vede contrapposti Disney-Fox e Comcast è il “Takeover Panel”, l'ente britannico che regola le fusioni e le acquisizioni, che ha deciso di ricorrere a un meccanismo che, in realtà, è piuttosto insolito per il takeover di società quotate di simili dimensioni. Tutto parte a dicembre 2016 quando la 21st Century Fox di Rupert Murdoch ha formalmente dato avvio al tentativo (il secondo della sua storia dopo qello del 2011) di rilevare la quota non ancora posseduta (61%) della britannica – ma paneuropea visto che opera in cinque mercati compresa l’Italia – Sky. L’offerta iniziale è di 10,75 sterline per azione per Sky, ma l’accordo viene ostacolato in Uk, dove monta la preoccupazione di concedere alla famiglia Murdoch troppo potere e influenza sui media britannici

Nel frattempo Disney e Comcast (colosso delle tlc ma anche uno dei leader della tv via cavo in Usa e proprietaria di Nbc Universal e Dreamworks) si sono date battaglia per l’acquisto di asset della 21st Century Fox che comprendono la britannica Sky, Star India, studi cinematografici e televisivi, reti via cavo dedicate all'intrattenimento e la quota nel servizio di video in streaming Hulu. A metà luglio Comcast, nel ritirarsi dalla battaglia per Fox, ha spianato la strada alla conquista dell'impero di Rupert Murdoch da parte di Disney per 71,3 miliardi di dollari.

Il gioiello della corona dell’impero Murdoch si trova ora al centro delle mire di Comcast come di Murdoch che, nel frattempo, ha alle sue spalle Disney. Insomma, un ginepraio in cui la cosa al momento chiara è che Comcast è in testa con un'offerta di 14,75 sterline ad azione per Sky, valutando l'emittente televisiva europea 25,9 miliardi di sterline. Fox invece, sostenuta dal nuovo proprietario Disney, ha offerto 14 sterline ad azione per il 61% di Sky che ancora non possiede. Ma le azioni di Sky al momento sono scambiate a a prezzi anche più alti sullea piazza di Londra: 15,82 sterline per azione.

Con l’asta del fine settimana si scriverà dunque la parola fine su questo deal che nei fatti rappresenta una ulteriore cartina di tornasole del fermento che c’è nel campo dei media generato da elementi che hanno creato una miscela potenzialmente esplosiva. Il secondo maggiore operatore mobile degli Stati Uniti AT&T ha acquistato Time Warner, proprietario di canali del calibro di Hbo e Cnn. Sempre negli Usa a marzo si è completata la fusione fra Discovery e Scripps: un rafforzamento sul fronte domestico ma anche in Europa per la posizione che Scripps ha in Uk e Polonia. L’avanzata di Netflix e Amazon è sotto gli occhi di tutti nel video on demand dove anche attori del calibro di Walmart stanno per scendere in campo. E qui la preoccupazione fra gli operatori tradizionali è così tanta da aver indotto un gigante come Disney a scegliere, un anno fa, di togliere dal catalogo Netflix i propri film e le serie tv nel 2019 (pensando a un proprio servizio che analisti e commentatori hanno battezzato “Disneyflix”).

Per Disney conquistare Sky significa chiudere il cerchio attorno all’acquisizione di 21st Century Fox, anche se alla fine vendere la quota del 39% arrivata in dote da Murdoch può rappresentare un’entrata interessante. Dall’altra parte per Comcast conquistare Sky con i suoi 23 milioni di abbonati significherebbe diventare il principale operatore di pay tv nel mondo – escluso il mercato domestico cinese – con oltre 45 milioni di abbonati, entrando da protagonista in mercati come Italia, Uk, Germania, Irlanda e Austria. L’ultima parola all’asta nel Regno Unito.

© Riproduzione riservata