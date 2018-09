Telecom sotto la lente in vista del cda e su ipotesi di interesse per Nextel

Telecom Italia sotto la lente. Le azioni della compagnia di tlc hanno sbandato in avvio, ma dopo una manciata di minuti hanno imboccato la strada del rialzo, mentre il mercato si interroga se la controllata Tim Brasil abbia allo studio l’acquisizione di Nextel Brasile. Sale inoltre l’attesa per il consiglio di amministrazione che si riunirà lunedì.

Lunedì il board della società guidata da Amos Genish analizzerà i temi caldi sul tavolo, oltre che fare il punto sull'andamento del business. In particolare il cda affronterà alcuni dossier come la cessione di Persidera, le risultanze del sondaggio fatto tra le banche per la cessione di Sparkle, i risultati delle aste per il 5G, l’eventuale valorizzazione di Inwit e anche la possibile acquisizione Oltreoceano di Nextel Brasile, la società di servizi di comunicazione wireless messa in vendita da NII Holding, che ne controlla il 70% del capitale. Le offerte sono attese entro la fine del mese e vengono raccolte dalla banca d’affari Rothschild. Tra i nomi circolati come potenzialmente interessati sono emersi quelli dei tre principali operatori brasiliani, ossia Tim Brasil, Telefonica do Brasil e America Movil, oltre al partner di minoranza di Nextel, Access Industries. Secondo indiscrezioni, la partita è seguita direttamente dal ceo di Telecom, Genish, che conosce molto bene il mercato brasiliano delle tlc, avendo fondato nel Paese Gvt, la società venduta anni fa da Vivendi a Telefonica.

Nextel è il quinto operatore mobile brasiliano e vanta circa 3 milioni di clienti. La società fattura 2 miliardi di reais brasiliani e ha un ebitda attorno al break-even. Nextel Brasile, tuttavia, brucia cassa: nel 2018 dovrebbe avere bisogno di circa 200 milioni di dollari.

Il suo valore principale sono le frequenze e le potenziali sinergie che potrebbero nascere dall’unione con un altro operatore. Nextel viene valutata circa un miliardo di euro. «L`operazione sarebbe a nostro avviso sostenibile finanziariamente per Tim Brasil, che ad oggi ha circa 800 milioni di debito e 1,5 miliardi di ebitda», hanno commentato gli analisti di Equita che dunque escludono un aumento di capitale che coinvolga la stessa Telecom.

Gli esperti della sim, nell’attesa di comprendere bene l’eventuale operazione, confermano la raccomandazione di ‘Buy’ sulle azioni di Telecom, per le quali hanno individuato un target di prezzo di 0,85 euro. Lo stesso indicato in un report uscito oggi e realizzato da Morgan Stanley, dal titolo ‘Should I stay or should I go?’.

