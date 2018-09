L'Italia cresce meno del previsto, Fitch lima ancora stime Pil 2018

Fitch ha limato le stime sulla crescita italiana nel 2018, portandole a +1,2% dal +1,3% previsto lo scorso giugno, già rivisto rispetto al +1,5% di marzo. E' quanto emerge dal Global Economic Outlook di settembre, dove l'agenzia sottolinea come la crescita del secondo trimestre sia risultata pari allo 0,2%, la metà da quanto previsto da Fitch a giugno. Per il 2019 la previsione è +1,2%, per il 2020 +0,9%. L'economia italiana è cresciuta nel secondo trimestre «la metà rispetto alle stime di giugno», anche a causa di «un significativo aumento delle importazioni (+1,8%), una contrazione delle esportazioni (-0,2%) e consumi deboli (+0,1%)». L'andamento dell'occupazione sarà «cruciale per lo sviluppo dei consumi nella seconda metà dell'anno». Inoltre, l'ultimo dato sulla produzione industriale è calato dell'1,8% mese su mese, mentre l'indice manifatturiero Pmi è calato a 50,1 punti, poco sopra la soglia che separa espansione e contrazione (varie componenti dell'indice sono già sotto quota 50 punti, compresi nuovi ordini e output).

Secondo l'agenzia di rating, in Italia «il Governo ha inviato messaggi conflittuali sulla sua agenda fiscale, cosa che ha creato rinnovata volatilità sul mercato dei titoli di stato». Resta infatti da capire in che misura l'agenda di Governo sarà implementata. Le previsioni dell'agenzia «non incorporano misure di allentamento fiscale su larga scala». In generale, Fitch spiega che la debolezza in alcune aree è in parte compensata da un balzo degli investimenti (+2,9%), in particolare in macchinari industriali.

«Come in altri Paesi dell'Eurozona, la debolezza del contesto esterno è bilanciata da una solida performance interna», con «gli investimenti che dovrebbero essere il driver principale della domanda interna nel medio termine». Secondo gli esperti, le dinamiche degli investimenti «sono state positive, con un continuo miglioramento dei flussi del credito bancario al settore non finanziario», ma «l'incertezza creata dalle dispute commerciali, dalle preoccupazioni politiche e di bilancio, complicano il processo decisionale delle aziende, cosa che si potrebbe tradurre in una più modesta crescita degli investimenti».

