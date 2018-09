Comcast a un passo dalla conquista di Sky: l’offerta supera quella di Fox

Comcast supera Fox nella contesta per Sky, almeno nell’offerta. L'offerta di Comcast nell'asta per Sky ammonta a 17,28 sterline per azione; quella di Fox a 15,64. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. L'offerta di Comcast valorizza dunque Sky a 27,9 miliardi di sterline. Non è finita: ci vorranno comunque ancora due settimane per conoscere il verdetto degli azionisti della pay-tv britannica. A quel punto ci sarà la parola fine su una saga iniziata a dicembre 2016, quando la Fox del tycoon australiano Rupert Murdoch si fece avanti per acquisire la quota di Sky non ancora in suo possesso, pari al 61%.

Per chiudere la lunga e complicata battaglia tra i due colossi statunitensi dei media si è dovuto ricorrere dunque al meccanismo dell'asta, una procedura insolita per una società azionaria di dimensioni rilevanti come quella della pay tv britannica e utilizzata solo raramente nel Regno Unito per risolvere importanti sfide di takeover. I contendenti hanno presentato offerte segrete a un arbitro di terze parti e solo una volta conclusa la procedura formale, che prevedeva tra l'altro un massimo di tre round di rilanci e offerte esclusivamente in contanti, hanno comunicato le proposte finali. Ora Sky avrà due settimane di tempo per decidere quale sia la proposta migliore e la deadline è fissata per l'11 di ottobre.

Nei fatti, Sky è il premio finale nella competizione tra Comcast e Disney tenuto conto che quest'ultima, con un accordo da 71 miliardi di dollari, si è già accaparrata una porzione rilevante dell'impero dei media di Rupert Murdoch che comprende anche la quota del 39% di Sky.

