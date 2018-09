Quanto regge l’investimento sostenibile?

«La società chiede a gran voce che le aziende, siano esse pubbliche o private, abbiano uno scopo sociale. Per prosperare nel tempo, la performance finanziaria non è sufficiente, ogni azienda deve dimostrare di aver fornito un contributo positivo alla società, a beneficio di tutti i suoi portatori di interesse; azionisti, dipendenti, clienti e comunità di riferimento». Così Larry Fink, il ceo di BlackRock, con la lettera inviata a inizio anno agli amministratori delegati delle migliaia di società partecipate da un capo all’altro del pianeta, spiega perché i fattori “Esg” (Environmental, Social and Governance) sono così importanti per gli investitori, in quanto tutelano nel tempo la capacità dell’azienda di creare valore.

Di sicuro gli investimenti sostenibili piacciono all’industria del risparmio gestito, come ricorda Assogestioni in un recente studio. Sustainalitycs ha rilevato che il 24% degli Etf e il 15% dei fondi comuni sono “sostenibili”. McKinsey stima che oggi circa un quarto degli asset gestiti del mondo sono Esg. Anche nel nostro Paese, negli ultimi 10 anni gli investimenti Esg sono cresciuti di sette volte, pur restando per ora di nicchia. Per capire la portata del fenomeno bisogna però tener conto anche della mole di investimenti non considerati Esg “puri” ma per i quali si utilizzano comunque parametri di sostenibilità: circa 87 trilioni di dollari “chiedono” informazioni di sostenibilità a CDP, la ex-Carbon Disclosure Project, che raccoglie dati da 6300 aziende.

Ma quanto rendono gli investimenti sostenibili? Difficile dirlo con precisione. Come ricorda Jon Hale, capo della ricerca Morningstar sulla sostenibilità, «l’investimento sostenibile non è un asset class o uno stile. Ci sono molti modi per realizzarlo. A differenza di altri segmenti diventati popolari negli scorsi decenni, quali le materie prime o l’immobiliare, non è facile accertare il profilo di rischio/rendimento del “sustainable investing”».

Detto ciò, i riscontri sono mediamente positivi. Dei 20 indici di sostenibilità di Morningstar, 16 hanno battuto gli equivalenti tradizionali dal 2009 a settembre 2017. Ma anche se il settore sta oggi dando buoni risultati, ci sono tre elementi che l’investitore deve tenere in considerazione.

Il primo è rappresentato dalla correlazione tra alcuni elementi di sostenibilità Esg e gli effettivi risultati aziendali. Prima del disastro nel Golfo del Messico, che ne ha dimezzato la capitalizzazione di Borsa, la Bp era considerata leader di sostenibilità per le sue attenzioni all’energia pulita.

Il secondo fattore da tenere a mente è che gli approcci all’investimento sostenibile sono variegati e dipendono dalle strategie adottate dai diversi fondi. In alcuni casi si escludono titoli specifici, in altri interi settori e in altri ancora si tenta di individuare i parametri di sostenibilità più rilevanti per le aziende e maggiormente correlati con la loro profittabilità.

Il terzo tema è che, mano a mano che aumentano i fondi dedicati Esg, potrebbe crearsi un “effetto bolla” nel quale le quotazioni delle aziende sostenibili salgono per effetto dell’elevata domanda, diminuendo quindi i ritorni futuri per chi investe. Etica e affari per ora vanno a braccetto, ma fino a quando?

© Riproduzione riservata