Effetto dazi sulle Borse. Torna a pesare lo spread, euro a 1,18 dollari

Le Borse europee sono negative e anche Wall Street è debole dopo l'entrata in vigore dei nuovi dazi Usa su 200 miliardi di dollari di importazioni di cinesi e la dura reazione di Pechino: la Cina, attraverso un documento del Consiglio di Stato, ha parlato di «false accuse» degli Usa verso la Cina e altri Paesi e di tentativi intimidatori attraverso l'applicazione di misure economiche come i dazi aggiungendo che non possono essere condotte delle trattative sotto la minaccia di nuovi aumenti tariffari. Intanto l'euro si è rafforzato nei confronti del biglietto verde, riconquistando la soglia di 1,18 dollari, nonostante il numero uno della Banca centrale europea, Mario Draghi, in audizione al Parlamento europeo, abbia rassicurato che «dopo lo stop agli acquisti di asset a fine anno la politica monetaria resterà accomodante ». Draghi ha inoltre sottolineato che l’inflazione core è attesa aumentare ulteriormente nei prossimi mesi mano a mano che la restrizione del mercato del lavoro spingerà al rialzo i salari.

Piazza Affari è la peggiore nell'indice FTSE MIB, che cede oltre mezzo punto percentuale, anche perché appesantita dal calo di Eni che ha staccato oggi l'acconto sul dividendo da 0,42 euro per azione. Scendono le utility e le banche a causa del ritorno delle vendite sui titoli di Stato italiani nella settimana cruciale per la definizione da parte del Governo della nota di aggiornamento del

Documento di economia e finanza con gli obiettivi 2019. Inferiore il calo di Francoforte, Parigi e Londra (segui qui gli indici): in tutta Europa le vendite colpiscono le auto e le materie prime, mentre vanno bene i titoli dell'energia, grazie al balzo del petrolio dopo il meeting Opec, e quelli dei media grazie al balzo di Sky dopo l'offerta da 30 miliardi di sterline da parte degli americani di Comcast.

Brent sfiora 81 $ dopo Opec, massimi da 2014

A Milano, mentre il focus è sulla Legge di Bilancio allo studio da parte del Governo Conte, scivolano le banche a cominciare da Banco Bpme Intesa Sp . Salgono i petroliferi Saipem e Tenaris grazie alla fiammata del barile di petrolio. Il Brent sfiora gli 81 dollari al barile e il Wti è ben oltre la soglia dei 72 dollari al barile dopo il meeting Opec tenutosi nel week end che ha ignorato le richieste del presidente Usa Trump di intervenire sull'offerta di greggio in modo da frenarne l'avanzata dei prezzi. La scadenza novembre del Brent è trattata a 80,84 dollari al barile, massimo da novembre 2014, mentre la medesima consegna del Wti è scambiata a 72,3 dollari al barile, ai livelli di luglio scorso. Se dal meeting è emersa la continua attenzione dei principali produttori per l'aumento dei prezzi e per l'equilibrio sul mercato tra domanda e offerta, nessuna modifica agli attuali livelli produttivi è stata apportata.

Tim ancora giù: oggi cda su dismissioni, salgono prezzi asta 5G

Telecom Italia torna a scendere in Borsa nel giorno del consiglio di amministrazione che in primis farà il punto su dismissioni, asta 5G e dossier Nextel in Brasile. Sullo sfondo, aggiunge una casa di investimento, rimane aperta la questione della guida operativa: venerdì un portavoce di Vivendi ha rinnovato con forza la fiducia ad Amos Genish ma, secondo rumors di stampa, diversi consiglieri non appoggiano il ceo. Su quest'ultimo aspetto, lo stesso portavoce ha parlato di «rumors anonimi e orribili» diffusi da «persone che non stanno agendo nell'interesse di Tim e degli azionisti». Il focus degli analisti è anche sull'esito dell'asta per le frequenze 5G i cui prezzi stanno salendo oltre le previsioni iniziali.

Btp, vendite su Italia. Rendimento risale a 2,87%, spread a 240 punti

Andamento negativo per i titoli di Stato italiani scambiati sul secondario telematico nel giorno in cui il mercato Mts cambia il titolo 'di riferimento' italiano: dal decennale scadenza febbraio 2028 al titolo che scade il primo dicembre 2028 (isin IT0005340929). Lo spread nel confronto del titolo tedesco di pari durata (scadenza agosto 2028) è indicato in avvio a 240 punti base per effetto di un netto rialzo del rendimento dei titoli italiani: al 2,87% dal 2,68% indicato per il finale di venerdì. Partenza positiva, invece per i Bonos spagnoli con un rendimento dell'1,5% invariato e un spread con i Bund a 103 punti base. I titoli portoghesi decennali rendono invece l'1,87% e lo spread con i Bund è di 140 punti base.

Germania, cala indice Ifo su fiducia delle imprese

L'indice Ifo dei giudizi degli imprenditori in Germania a settembre è calato a 103,7 da 103,9 del mese precedente. Lo indica l'istituto Ifo. Gli analisti stimavano per settembre un indice a 103,2 punti.

