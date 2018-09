Carige ai minimi da giugno, si teme una nuova ricapitalizzazione

Nuovo tonfo in Borsa per Banca Carige che torna ai minimi da giugno. Le azioni sono anche entrate in asta di volatilità quando segnavano-5,7% per poi tornare in contrattazione a -8,3% a 0,0077: dal giorno della assemblea che ha rinnovato il consiglio di amministrazione le quotazioni del titolo si sono sgonfiate del 10%. Nel primo cda della nuova gestione sono state affidate le deleghe operative a Fabio Innocenzi che ricoprirà pertanto la carica di amministratore delegato. Per Carige si apre ora la corsa contro il tempo per presentare entro fine novembre a Bce un nuovo piano di rafforzamento patrimoniale che potrebbe passare attraverso un aumento di capitale: probabile, secondo gli operatori, che dopo essersi focalizzati sulla contesa Malacalza-Mincione, gli investitori vedano allontanarsi l'ipotesi di una progetto di aggregazione a breve e temano invece una imminente ricapitalizzazione.



La banca: «Piano strategico pronto nei tempi chiesti da Bce»

In una nota, la società ha precisato che «metterà a un punto un organico piano operativo e strategico nei tempi richiesti». E' quanto precisa una nota dell'istituto a seguito di indiscrezioni di stampa sulle «eventuali esigenze di capitale» della banca. La Bce la scorsa settimana ha deciso in via definitiva di respingere il piano di conservazione del capitale presentato a giugno e di richiedere un nuovo piano entro il 30 novembre per il ripristino dei requisiti patrimoniali. A questo proposito, continua la nota della banca, il nuovo management «è impegnato a garantire il puntuale rispetto dei requisiti patrimoniali con particolare riferimento al fabbisogno di capitale secondario. L'istituto precisa inoltre che al 30 giugno 2018 il cet 1 phased-in e' pari all'11,9% «superiore quindi sia al limite regolamentare del 9,625%, sia alla soglia suggerita, inclusiva della Guidance, dell'11,175%». Il Total Capital ratio phased-in al 30 giugno 2018 «si attesta all'12,0%, circa 120 bps al di sotto della soglia SREP 2018 (13,125%)».

