Raiway, offerta a Tim e Gedi per l’acquisto di Persidera

Con riferimento alle indiscrezioni di stampa, Rai Way comunica di aver sottoposto ai soci di Persidera (Telecom al 70% e Gedi al 30% ndr) un’offerta vincolante, soggetta a talune condizioni, per l’acquisizione dell’infrastruttura di rete e delle relative attività di tale società. Lo conferma la società in una nota. Persidera è la società dei mux (i canali per la trasmissione tv in digitale terrestre) che Telecom aveva deciso di vendere dando mandato a un trustee, per rispettare l’impegno che era stato preso con l’Antitrust Ue da Vivendi, azionista rilevante anche di Mediaset.

Come anticipato dal Sole 24 Ore lo scorso 20 settembre, la controllata di Viale Mazzini mantiene l’attenzione molto alta sull'operatore di rete con cinque multiplex digitali nazionali. Rai Way una proposta per Persidera, insieme con F2i, l’aveva già presentata per nella prima parte dell’anno, scontrandosi però con il niet di Gedi. A pesare fu il nodo del prezzo, visto che Telecom e Gedi speravano in una valutazione di 350 milioni, a fronte però di un’offerta sui 250 milioni. In particolare, persò l’opposizione di Gedi: il gruppo guidato dall’ad Laura Cioli, per statuto, ha facoltà di veto su operazioni straordinarie. Così è stato sull’operazione che come schema prevedeva di portare l’hardware, l’infrastruttura tecnologica, a Rai Way (che ha già raggiunto il tetto di cinque Mux che è possibile detenere per legge) e i canali per la trasmissione in digitale terrestre a F2i.

L’urgenza di vendere Persidera per seguire i dettami dell’Antitrust Ue è venuta comunque meno con la perdita da parte di Vivendi del controllo di Tim dopo la scalata in consiglio di Elliott. Manovre in corso su quest'ultimo fronte, per un ribaltone in grado di riportare i francesi al comando del board, ci sarebbero secondo indiscrezioni. Al comando, però, ora c'è il fondo Elliott. E questo sul dossier Persidera ha fatto cadere l'urgenza della vendita che comunque è stata ribadita come obiettivo dal ceo Amos Genish. Sul tavolo c’è anche un’offerta presentata dal fondo infrastrutturale americano I Squared.

