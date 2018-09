Assegnati in asta Bot semestrali per 6mld, tassi in calo. Borse piatte

Borse europee in stand-by nel giorno della decisione della Federal Reserve sul rialzo dei tassi di interesse Usa al 2-2,5% dall'1,75-2% attuale. I principali indici oscillano sui valori di ieri, cambiando nervosamente direzione. Stesso movimento anche per il FTSE MIB, nonostante poco fa S&P abbia di nuovo tagliato le stime sull'Italia. Anche lo spread è in calo a 227 punti, forte delle rassicurazioni del ministro all'Economia, Giovanni Tria, che, preannunciando che i saldi del Def saranno svelati domani, ha rassicurato che «la manovra deve essere di crescita ma non deve lasciare dubbi sulla sostenibilità del debito. Quando abbiamo chiesto la fiducia - ha spiegato - c'è stato anche questo, di proseguire sul sentiero di discesa del debito per conservare la fiducia degli investitori, ma anche dei risparmiatori, perché dobbiamo difendere i risparmi degli italiani dall'aumento dei tassi». Intanto il Tesoro ha assegnato 6 miliardi di Bot a sei mesi.

A Piazza Affari sono in calo le Fiat Chrysler Automobiles e le Telecom Italia. Sono invece contrastate le azioni delle banche , che risentono dell'andamento dei titoli di stato. Per contro è in rialzo Tenaris che ha annunciato l'acquisizione del 48% di Saudi Steel Pipe Company, produttore di tubi in acciaio saldato.

S&P dà una nuova sforbiciata alle stime

S&P Global Ratings ha tagliato di nuovo le stime sulla crescita dell’Italia, dopo la revisione annunciata lo scorso giugno. Nel dettaglio la società di rating stima che il pil italiano salirà dell’1,1% sia per il 2018 (dall’1,3 di giugno) che per il 2019 (dall’1,2%). A giugno la società di rating aveva già abbassato le stime del pil per il 2018 dall'1,5% della proiezione precedente di marzo mentre aveva lasciato invariata all'1,2% quella per il 2019. Gli economisti di S&P hanno deciso di rivedere le previsioni anche sul pil dell'eurozona al 2% nel 2018 (da 2,1%) confermando invece la proiezione dell'1,7% per il 2019, dopo la performance deludente di crescita dell'eurozona rispetto agli Stati Uniti dall'inizio dell'anno, anche se gli indicatori economici sembrano preannunciare una ripresa di velocità che potrebbe andare a sostenere anche l'euro nel breve termine. Inoltre, sotto al capitolo rischi politici, gli esperti di S&P hanno menzionato in particolare i negoziati per la Brexit e le trattative sulla legge di bilancio in Italia che "contribuiscono a esercitare pressione ribassista sull'euro fino ad almeno la metà del 2019".

Auto di nuovo sotto pressione in Europa tra dazi e caso Bmw

Ancora pressione sul settore auto (-1% l'indice Stoxx600 del comparto penalizzato dal tema dazi e dal taglio della guidance da parte di Bmw) in tutta Europa mentre i livelli elevati dei prezzi del greggio pesano ancora sulle società di trasporti. Quanto agli indici (segui qui i principali indici) Francoforte e Parigi sono in sostanziale equilibrio. Londra arretra piegata da Iag e da Easyjet nel settore aereo ma anche dai cali delle società di metalli preziosi e di Vodafone.

Tornando a Piazza Affari, spicca Conafi che ieri ha presentato i conti semestrali chiusi con 1,3 milioni di euro di utile consolidato. In rialzo invece Danieli Ord dopo tre cali consecutivi e dopo aver chiuso l'esercizio 2017-18 con un utile di 58 milioni di euro (+16%): secondo Equita i risultati sono inferiori alle previsioni ma sono statai confermati i target 2019.



Dollaro stabile su tutte le divise prima della decisione sui tassi

Stabili i valori valutari prima della decisione della Fed: l'euro/dollaro è a 1,1767 (da 1,1767 ieri). Il dollaro/yen è a 112,81 (da 122,97), il rapporto sterlina/dollaro è a 1,3175 (1,3184).Poco mosso il petrolio dopo che l’American Petroleum Institute ha stimato un rialzo delle scorte Usa di greggio per 2,9 milioni di barili nell’ultima settimana: Brent novembre a 82,01 dollari al barile, Wti novembre a 72,2 dollari. Oggi i dati ufficiali del dipartimento dell’Energia

Btp, rendimento risale a 2,91%. Spread a 237 punti

Apertura in rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Nelle prime battute la forchetta tra il rendimento del BTp benchmark scadenza dicembre 2028 (Isin IT0005340929) e il Bund tedesco è tornata da allargarsi attestandosi a 237 p.b., in aumento di 2 punti base rispetto al riferimento della vigilia. Sale anche il rendimento del BTp benchmark decennale che in avvio è indicato al 2,91%, dal 2,89% del closing di ieri.

Bene l'asta dei Bot a sei mesi, collocati 6 miliardi con rendimenti in calo

E' andata bene l'asta dei Bot a sei mesi, con i tassi che sono risultati in calo. Il Tesoro ha emesso 6 miliardi di Buoni a 6 mesi scadenza 28/03/2019 spuntando un rendimento pari allo 0,206%, in flessione di 23 centesimi rispetto all'asta del mese precedente. Buona la domanda, che si è attestata a 9,857 miliardi di euro, con un rapporto tra domanda e offerta pari a 1,64. Il regolamento dell'asta cade sul prossimo 28 settembre.

Borsa Tokyo, ottavo rialzo di fila

Ancora una seduta positiva per la Borsa di Tokyo, che prosegue la striscia di rialzi e registra l'ottava seduta positiva consecutiva. In attesa delle decisioni della Federal Reserve sui tassi l'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,39% attestandosi oltre la soglia dei 24.000 punti, a 24.033,79 punti. Il piu' ampio indice Topix ha chiuso con un calo marginale dello 0,04% a 1.821,67 punti. Sui mercati valutari il dollaro ha ristagnato attorno a 112,89 yen, mentre l'euro ha recuperato un po' di terreno chiudendo a 132,75 yen, contro i 132,61 yen della vigilia.

