Che cos’è il patto di Mediobanca e come potrebbe cambiare con l’uscita di Bolloré

L'uscita di Vincent Bolloré dal patto di sindacato di Mediobanca è avvenuta a sorpresa, annunciata a ridosso della riunione dei grandi soci presieduta da Angelo Casò che stamattina annuncera' l'addio dei francesi.

L'eventuale tramonto del patto che governa Mediobanca, nato sul 100% nel 1956 con le tre Bin (Banche di interesse nazionale), sceso poi al 50% con la cosiddetta “privatizzazione” nel 1988 e oggi al 28,47%, renderebbe liberi i grandi soci di acquistare e vendere le azioni della banca che, va ricordato, è il primo azionista delle Generali con il 13 per cento.

I grandi azionisti hanno comunque tre mesi di tempo per trovare nuovi assetti: l'assemblea dei partecipanti all'accordo il 22 settembre 2017 infatti aveva deliberato che ciascun partecipante poteva dare disdetta anticipata con effetto dal 31 dicembre 2018, comunicandola entro il 30 settembre. Il patto resta comunque ancora in vigore fino a fine anno e la governance rimane invariata.

Che cos’ è il patto

Il patto, presieduto da Angelo Casò, è un accordo di blocco: i partecipanti si obbligano infatti «a non trasferire e a non vendere né acquistare (neppure a termine o attraverso operazioni in derivati), né a porre in essere negozi, anche a titolo gratuito, che comunque possano far conseguire, in via diretta o indiretta a terzi, neanche transitoriamente, la titolarità o la disponibilità» delle azioni. «Costituisce causa di esclusione del partecipante il superamento del limite di possesso non autorizzato delle azioni vincolate e dell'eventuale maggior limite di possesso autorizzato dall'Assemblea dei Partecipanti» si legge nel testo del patto.

I PRINCIPALI AZIONISTI DI MEDIOBANCA

Quote superiori al 3%. Ultima revisione: 14/09/2018 (* In uscita dal Patto:** Black Rock Inc. (NY) attraverso 15 società controllate di gestione del risparmio, di cui lo 0,12% partecipazione potenziale e lo 0,39% "Contracts of differences"; *** Segnalazione modello 120 4/06/2018. Fonte: Mediobanca)

Possesso delle azioni rigido

Oltre a bloccare le azioni, soprattutto per la gestione dei pacchetti da parte dei soci finanziari, il patto rende rigido il possesso delle azioni, in quanto non sono possibili operazioni a termine o attraverso operazioni in derivati o prestito titoli. L'accordo non vincola comunque il voto in assemblea, dove ciascun contraente del patto può esprimersi in modo indipendente. Nel periodo di consultazione dei soci alla ricerca di nuovi assetti si terrà, nella tradizionale data del 28 ottobre, l'assemblea societaria che vede in approvazione un bilancio con conti floridi e in miglioramento.

Patto ristretto o public company?

Dal primo gennaio 2019 Mediobanca sarà una vera e propria public company, a meno che da qui a fine anno i grandi soci non si accordino su un “patto di sindacato light” che accompagni l'istituto fino al rinnovo del cda nell'ottobre 2020. Queste, secondo fonti a conoscenza della situazione, le opzioni sul tavolo di Piazzetta Cuccia dopo la disdetta anticipata del gruppo Bolloré. Cruciale per la percorribilità della seconda ipotesi, quella di un patto più snello fino al 2020, sarà l'atteggiamento di UniCredit, visto che senza la partecipazione dell'istituto guidato da Jean Pierre Mustier la quota sindacabile scenderebbe a circa l'11,2%, livello considerato troppo basso per giustificare una simile operazione. Si attende ora la convocazione di una nuova riunione dell'assemblea del Patto entro fine anno, ma comunque dopo l'assemblea di Mediobanca in calendario il prossimo 27 ottobre.

