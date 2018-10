Jerusalmi: sulla manovra serve chiarezza, il Governo sia cauto

«Credo che la volatilità rimarrà fino a quando non ci saranno maggiori chiarimenti e ovviamente gli investitori si sentiranno un po' più rassicurati». E' questa l'opinione del numero uno di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi, sulla reazione dei mercati alla presentazione della Nota di aggiornamento al Def approvata dal Governo. «Credo che non aiuti un certo tipo di narrativa che il governo tende a fare quando dice "a noi lo spread non interessa" - ha aggiunto a margine della prima Annual Conference di Elite - Queste cose non sono costruttive e non aiutano» e lo spread «è un problema di tutti noi perché se costa di più il debito siamo noi che poi dobbiamo ripagarlo. Bisognerebbe essere più cauti in queste affermazioni, dopodiché, spiegando le cose, se ci sono dei contenuti nella manovra che giustificano un leggero sforamento di quelli che sono i parametri perché si fanno iniziative che vanno verso una maggiore crescita penso che il mercato lo potrebbe capire».

Del resto, ha osservato il manager, «i mercati sono sempre emotivi e reagiscono in base alle informazioni che hanno a disposizione. Ovviamente a volte reagiscono anche in base a informazioni che possono non essere complete o definitive, però le anticipano». «Quindi evidentemente - ha proseguito - quello che hanno fatto è stato reagire a una manovra finanziaria che sicuramente non era in linea con le loro aspettative per quanto riguarda l'impatto sul deficit». A

pesare, secondo Jerusalmi, è stato quindi il rapporto deficit/Pil al 2,4% e non tanto le singole misure: «Secondo me i mercati non le hanno neanche viste, anche perchè non sono state nemmeno comunicate. Diciamo che si sono fermati al titolo», ha concluso.

Tutto ciò , in prospettiva, potrebbe influenzare anche il mercato delle Ipo di Borsa Italiana. «Per adesso fortunatamente quello che vediamo e' che gli

investitori cominciano a essere piu' sofisticati e quindi meno soggetti alle turbolenze nel breve periodo però, certo, se la situazione dovesse deteriorarsi maggiormente potrebbe diventare un problema anche per noi», ha aggiunto Jerusalmi. Per quanto riguarda il 2018, in ogni caso, ha concluso Jerusalmi,

«la nostra idea è sempre quella di puntare alla 50 ammissioni e 40 quotazioni».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)





