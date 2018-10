Borse in rialzo con intesa Nafta. Piazza Affari la migliore, spread a 263

Piazza Affari, dopo un avvio in calo di mezzo punto percentuale in scia al ko di venerdì, per l'obiettivo di deficit/Pil superiore alle attese fissato dal Governo Conte, si riporta immediatamente in rialzo posizionandosi in prima fila davanti alle altre Borse europee dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Canada con l'ok del Messico per il nuovo trattato di libero scambio Nafta. Il FTSE MIB guadagna oltre l'1,5% ed è il migliore in Europa.

Tria al Sole: «Non è sfida all'Ue. Equilibrio bilanci resta un obiettivo»

Dopo la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, con l'indicazione di un rapporto deficit/pil al 2,4%, il ministro dell'Economia Giovanni Tria in una intervista a Il Sole 24 Ore ha rassicurato sulla sua permanenza nell'Esecutivo e ha sottolineato che i saldi di bilancio previsto non rappresentano una sfida all'Europa. «L’equilibrio e il pareggio di bilancio rimane un nostro obiettivo fondamentale, anche se il percorso per raggiungerlo viene allungato nel tempo per dare spazio all’esigenza fondamentale di rilanciare la crescita. E resta il fatto che se le condizioni lo permetteranno si cercherà di riavviare il processo prima della fine del triennio».

Secondo gli economisti di Barclays, tanto l'intervista di Tria quanto quella del presidente del Consiglio Conte rilasciata nel week end sono state un buon tentativo di rassicurare i mercati ma la mossa non è da considerare sufficiente: «Non ci aspettiamo che queste interviste contribuiscano a un significativo recupero del sentiment di mercato nel breve termine».

Se l'annuncio dei saldi ha fatto cadere i valori azionari e i titoli di Stato venerdì, più per il timore di uno scontro con Bruxelles che per i contenuti veri e propri della manovra, secondo Mps Capital Services comunque il fatto che la curva italiana (dei rendimenti dei titoli di Stato) non si sia appiattita come fatto lo scorso maggio e che la parte a breve (il 2 anni) abbia tenuto rispetto al 10, porta a pensare che dopo lo sfogo iniziale i mercati potrebbero ora consolidare in attesa delle evoluzioni. «Oggi c’è l’Eurogruppo, entro il 15 ottobre il governo dovrebbe inviare una bozza della legge di bilancio alle istituzioni europee, le quali entro la fine di novembre dovrebbero esprimere un giudizio».



Giù Telecom Italia. Bene Tenaris e società esposte verso dollaro

A Piazza Affari cade Telecom Italia a causa di un taglio di raccomandazione a "underweight" arrivato da Barclays. Spiccano i titoli petroliferi e industriali soprattutto delle società esposte verso gli Usa che dovrebbero beneficiare dell'intesa raggiunta con Città del Messico e Ottawa: Tenaris,Saipem e Stmicroelectronics sono in prima fila. Fiat Chrysler Automobiles guadgna oltre il 2%. Nonostante il balzo dei rendimenti Btp e dello spread i bancari sono in contenuto rialzo.

Spread scatta a 288 punti, poi rientra a 263 punti

Non si arresta il nervosismo attorno ai titoli italiani sul mercato secondario telematico dei titoli di Stato dopo l'approvazione delle Nota al Def e lo sfondamento dell'obiettivo di deficit. In avvio di seduta i titoli italiani continuano ad essere protagonisti in negativo sul mercato con il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano, il BTp dicembre 2028 e il Bund agosto 2028 (Isin IT0005340929) indicato a 288 punti base dai 267 punti del finale di venerdì. Il rendimento vola al 3,35% contro il 3,15% del finale della vigilia. Dopo questo primo balzo, i rendimenti sono rientrati a 3,23% con spread a 271 punti. Poi in ulteriore calo.

Ryanair va ko in Borsa dopo taglio alle stime 2018-19

Sull'azioanrio, anche il resto d'Europa (segui qui gli indici) sfrutta l'accordo per il nuovo Nafta tra Usa, Canada e Messico. Piatta invece Londra frenata dai forti cali del settore aereo dopo il taglio alle stime di utile 2018-19 per Ryanair: il titolo della compagnia irlandese cade di oltre il 7%. Il gruppo ha abbassato il suo obiettivo di profitto annuale a causa dell'impatto della serie di scioperi lanciati da questa estate dai suoi piloti e personale di cabina in diversi paesi europei. La low cost irlandese ora prevede un utile netto compreso tra 1,10 e 1,20 miliardi di euro per l'annofinanziario 2018-2019 (che si chiude a fine marzo) rispetto a

una stima precedente compresa tra 1,25 e 1,35 miliardi. Ryanair si aspetta, quindi, una flessione rispetto agli 1,45 miliardi di euro realizzati nel 2017-2018.

Euro sopra 1,16 dollari. Salgono valute Messico e Canada dopo intesa Nafta

L'euro torna sopra 1,16 dollari a 1,1621 (1,1604) dopo una mattina di maggiore debolezza dovuta agli effetti dell'accordo Nafta. Nei confronti del peso messicano e dollaro canadese, che avevano sofferto i timori di una mancata intesa, invece c'è una correzione da parte del biglietto verde statunitense. Sale il prezzo del petrolio a 83,08 il Brent dicembre e a 73,44 il Wti novembre.

Borsa Tokyo da record: massimi dal 1991

Record da 27 anni per la Borsa di Tokyo con l'indice Nikkei che ha raggiunto un livello mai visto dal novembre 1991, sostenuto dall'annuncio dell'accordo commerciale tra Canada e Stati Uniti. Al termine degli scambi l'indice Nikkei dei titoli guida ha guadagnato lo 0,52% (+125,72 punti) chiudendo a 24.245,76 punti.

