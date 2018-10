Fca debole dopo il calo del 40% delle immatricolazioni a settembre

Fiat Chrysler Automobiles è debole a Piazza Affari dopo i dati sulle immatricolazioni di settembre in Italia, con il gruppo che ha sottoperformato il settore. Le azioni sono in flessione dell'1,5% a 15,26 euro in un mercato che perde poco meno di un punto percentuale. Le immatricolazioni di Fca a settembre in Italia (oltre il 10% dei volumi del gruppo, il 40% dell`Emea) sono crollate del 40% rispetto allo scorso anno a 28mila unità (-10,6% dall'inizio dell'anno a 398mila), sottoperformando il mercato calato del 25% a 125mila unità (-2,8% da inizio anno a 1,49 mln).

La sottoperformance è dovuta al crollo dei marchi Fiat (-43%) e Alfa Romeo (-63%) mentre Jeep ha sovraperformato (-15%). «La debolezza di settembre arriva dopo la crescita di luglio e agosto (+4% e +9,5%) ed è imputabile all`entrata in vigore dell`obbligo di vendita delle sole auto coi nuovi motori Euro 6C e 6D temp, la cui omologazione Wltp per molti è in ritardo». Confrontando il solo terzo trimestre, il mercato è in calo del 6,9% tendenziale e Fca ha comunque sottoperformato, calando del 15% tendenziale. «Una normalizzazione - dice Equita - è attesa nel quarto trimestre con lo smaltimento degli stock di auto Euro 6B. Il dato dello scorso mese è nettamente inferiore alla nostra stima di consegne per il 2018 in Emea di +3% anno su anno. In assenza di un`inversione rapida del trend riteniamo sia da ritoccare al ribasso». In calo anche le immatricolazioni in Francia. Anche se la flessione in Italia e Francia è legata alle questioni normative, spiega un analista di una primaria sim milanese, «il trend di peggioramento è comunque evidente e da monitorare anche se l'impatto per Fca è limitato».

Per Fca ieri sono arrivate notizie anche sul fronte del management, con le nuove nomine, già attese: Gorlier (ceo di Magneti) sostituirà Altavilla come responsabile dell`area Emea. «Questa mossa - dice Equita - potrebbe indurre a pensare che per Magneti lo scenario più probabile sia la cessione». Un altro analista calcola per Magneti Marelli una valutazione di circa 4 miliardi di euro o 2,5 euro per azione, mentre una vendita a circa 5-6 mld di euro aggiungerebbe valore per circa 0,7-0,13 euro per azione alla previsione.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata