Fmi, Christine Lagarde sceglie Gita Gopinath come capo economista

NEW YORK - Christine Lagarde ha scelto Gita Gopinath come nuovo capo economista del Fondo monetario internazionale. Gopinath, esperta di finanza internazionale e macroeconomia, lavora al momento nella cattedra di Economia internazionale all'Università di Harvard ed è la teorica per eccellenza dell'irrilevanza crescente del tasso di cambio sulle esportazioni. La sua nomina avviene in un momento importante per il Fondo che sta cercando nuove strade per meglio incidere nella realtà, attraverso i due grandi capitoli legati alla crescita che sono le variabili macroeconomiche e quelle finanziarie, non sempre facili da comprendere e correlare.

«Gopinath è una economista giovane, ha 46 anni, ma vanta un lungo curriculum di studi e pubblicazioni. Nata e cresciuta in India, ha la cittadinanza americana ma ha mantenuto anche quella del suo paese di origine. Dopo una laurea in economia all'Università di Delhi, e due master alla Delhi School of Economics e all'Università di Washington, ha ottenuto il Ph.D in economia dall'Università di Princeton nel 2001. Nello stesso anno ha cominciato a lavorare come assistente all'Università di Chicago, per poi passare ad Harvard, nel 2005, dove ha ottenuto la docenza in Economia internazionale nel 2010. Gita è una delle economiste emergenti nel mondo, con impeccabili credenziali accademiche, una comprovata esperienza e una chiara leadership intellettuale», ha detto la signora Lagarde. «Tutto questo fa di lei la persona giusta per guidare il Dipartimento di Ricerca del Fondo in un momento così cruciale per l'economia mondiale. Sono lieta di nominare una figura di così grande talento come nostro Capo Economista».

La professoressa Gopinath sostituirà il professor Maurice Obstfeld che a giugno ha annunciato l'intenzione di andare in pensione a fine 2018. Vanta collaborazioni ad alto livello con le principali pubblicazioni scientifiche economiche: è co-editor dell'American Economic Review, co-director dell'International Finance and Macroeconomics Program all'Ufficio nazionale di ricerche economiche (Nber). Gopinath è anche co-editor dell'Handbook of International Economics di Kenneth Rogoff, ex economista del Fmi. È autrice di una quarantina tra studi e articoli di ricerca sui temi di: tassi di cambio, commercio internazionale, investimenti, crisi finanziarie internazionali, politiche monetarie, debito e crisi dei mercati emergenti. Una figura di alto livello accademico che proviene da un paese emergente. Capace di analizzare la complessa realtà attuale, nel tempo delle war trade e delle critiche alla globalizzazione da più punti di vista: quello americano e quello del sud del mondo. Per il Fmi una garanzia di apertura sul mondo seguendo quella che è la missione dell'organizzazione internazionale di Washington per «migliorare la cooperazione monetaria, la stabilità finanziaria, le condizioni del commercio internazionale, la crescita economica e diminuire la povertà nel mondo».

© Riproduzione riservata