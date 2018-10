Borse, Piazza Affari giù con spread oltre 300 punti. Banche a picco

Piazza Affari apre in rosso, con lo spread sui massimi da 5 anni e l’euro sotto pressione, dopo l'attacco di Bruxelles alla manovra italiana e le risposte del Governo. In avvio di giornata il Ftse Mib è in calo dell'1,5% con le banche ancora a picco. In asta di volatilità il Banco Bpm in asta di volatilità a -5%. Giù tutte le altre banche. Il differenziale tra BTp e Bund è salito a 311 punti in avvio. Ieri in serata il presidente della commissione Ue Pierre Juncker ha parlato del rischio di trattamenti speciali che potrebbero portare alla fine dell'euro.

Il ministro Di Maio ha prima detto che ci sono istituzioni europee che «giocano a fare terrorismo sui mercati» mentre stamattina ha sottolineato che non c'è la volontà di uscire dall'Europa o dall'euro. Prima ancora erano state le parole del commissario europeo Pierre Moscovici a pesare: Moscovici ha ribadito con decisione come il deficit al 2,4% deciso dal governo sia al di fuori dei parametri europei. Nel resto d'Europa prevalgono le vendite con Parigi in calo dello 0,7%, Francoforte dello 0,8% e Madrid dello 0,9%. Vendite anche sull'euro che scende a 1,1534 dollari (da 1,1582 di ieri). Sale il petrolio con il Wti a 75,7 dollari (+0,5%) e il Brent a 85,12 dollari (+0,18%).

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata