Tim, trattativa in esclusiva con I Sqared per il dossier Persidera

Tim sblocca una delle sue partite. L’ad Amos Genish, che in mattinata insieme al comitato strategico ha esaminato il dossier Persidera, non è stato convinto dal rilancio migliorativo di Rai Way e ha deciso di proseguire in esclusiva con il fondo americano Isquared la trattativa per la cessione della sua quota del 70% nella joint venture. Isquared ha messo sul piatto 240 milioni di euro per il 100% della società mentre Rai Way era interessata solo alla rete: l’Antitrust infatti le impedisce, possedendo già 5 mux, di acquisirne altri.

La telco pubblica, che inizialmente aveva offerto 200 milioni di euro (valorizzando quindi la società circa 300 milioni), ha rilanciato sulla sua stessa offerta, migliorandola del 10%, portandola a 217 milioni. Una proposta che aveva trovato favorevole Gedi che ora, in virtù del suo diritto di prelazione, ha due strade: trattare con Isquared per restare in jv oppure rilevare la quota di Tim allo stesso prezzo offerto dal fondo (circa 168 milioni) per poi concludere l’operazione con Rai Way, come nei desiderata, e provare a valorizzare meglio la partecipazione (anche se in due step, tenendosi i mux). Il dossier Persidera era stato aperto nel 2017 quando l’Antitrust Ue aveva posto la cessione della partecipazione quale condizione vincolante per il via libera al controllo di fatto dei francesi di Vivendi su Tim.

Quel vincolo non esiste più ma Genish invece deve fare cassa in fretta per alleggerire il conto salato che Tim ha dovuto pagare per le frequenze 5G. «Non ho avuto altra alternativa che offrire tanto - dice al Ft - abbiamo pagato un premio per un riparo naturale per il mercato futuro. Avremo due vincitori su quattro. Bisogna trarne vantaggio. È stato doloroso. Non era atteso. Come leader di mercato non potevamo permetterci di star fuori dal gioco. Abbiamo bisogno del 5G per passare da un settore dissanguato a un settore vincente». In Borsa intanto sembra essere tornata la fiducia e il titolo resta stabile sopra la soglia psicologica dei 50 centesimi (+2,02% a 0,51 euro) in attesa dell’approvazione dei conti del terzo trimestre che saranno esaminati dal board l’8 novembre e presentati alla comunità finanziaria il giorno dopo.

