F2i, spunta il polo autostradale con Aspi, Serravalle e Brebemi

Il dossier F2i-Autostrade per l’Italia si arricchisce di un altro tassello. Un elemento che, sulla carta, pare avere valenza principalmente industriale ma che al contempo potrebbe allargare la platea di attori chiamati a partecipare al maxi riassetto delle vie a pedaggio in Italia. Si starebbe valutando, infatti, l’opportunità di inserire nel progetto altri due asset autostradali: Brebemi e Serravalle. Come è noto l’estate scorsa F2i era in trattativa in esclusiva per rilevare la quota che Intesa Sanpaolo detiene nella direttissima Milano-Brescia, pari al 55% di Autostrade Lombarde che a sua volta ha il 78,9% della società operativa. Il negoziato alla fine non ha trovato conclusione. Tuttavia, permane l’interesse di Ca’ de Sass a valorizzare, sebbene senza fretta, una partecipata per la quale il ciclo di investimento può ritenersi concluso. Ecco perché il progetto potrebbe tornare d’attualità nei prossimi mesi e in questo scenario l’approdo dell’asset nel maxi fondo a cui sta lavorando F2i potrebbe essere un’ipotesi da valutare.

Quanto alla Milano Serravalle, la società controllata dalla Regione Lombardia attraverso la holding in liquidazione Asam, da tempo è oggetto di una lunga querelle tra i soci. In particolare tra la Regione e il Comune di Milano che ha visto rincosciuto il diritto a farsi liquidare la propria partecipazione (18,6%) ma che non è ancora riuscito a spuntare il prezzo che ritiene corretto. In questa dinamica, stante anche l’elenco di partecipazioni che vanta la Milano Serravalle, tra le quali la Pedemontana Lombarda, alcune quote in Tangenziali Esterne di Milano (poco meno del 20%) e in Autostrade Lombarde, l’inserimento dell’azienda nel progetto potrebbe essere la soluzione alla fase di stasi e allo stesso tempo un modo per dare nuova linfa ai progetti custoditi nella Milano Serravalle. Con in più l’idea di creare un polo autostradale fortemente radicato nel Nord-Ovest, ossia in una delle zone più produttive d’Italia.

La partita è evidentemente assai complessa. Lo era già quando sul tavolo campeggiava la sola ipotesi Aspi lo è tanto più se si ipotizza l’inserimento di due nuove variabili. Che tuttavia avrebbero il pregio di dare ulteriore carattere industriale a una manovra che ha senso economico ma che nasce anche dalla necessità di individuare una soluzione dopo che Autostrade si è trovata in rotta di collisione con il Governo per la tragedia del Ponte Morandi. Anche per questo, come riportato da Il Sole 24 Ore, uno degli schemi operativi attorno a cui si sta ragionando ricalca, con gli opportuni aggiustamenti, l’operazione F2i-Mediaset su Ei Towers. Anche in quell’occasione si era cercato di perseguire un modello che separasse la gestione dagli azionisti, proprio per superare un veto politico rispetto alle possibili nozze con Raiway.

Su Autostrade per l’Italia, controllata diAtlantia, come è noto pende la possibile revoca della concessione o comunque una battaglia legale che potrebbe trascinarsi per anni. Una sorta di spada di Damocle sulla quale i vertici della holding, ora che è stato firmato il closing di Abertis, potranno tornare a concentrarsi. Anche perché Aspi è una partecipata chiave per il gruppo infrastrutturale: nel 2017 ha contribuito al 64% dei ricavi, al 69% del mol e al 73% del risultato netto, stando alla rielaborazione dei risultati di bilancio di R&S Mediobanca. Tanto che in termini di valore, peraltro, alla luce delle transazioni più recenti, sfiora i 15 miliardi in termini di valorizzazione complessiva.

Certo, il crollo del Ponte Morandi, può aver inciso sulla valutazione andando a ridimensionare la cifra ma la somma in ballo resta assai rotonda. Anche per questo l’ipotesi F2i dovrà ancora superare molti ostacoli. In primis, il nodo politico. È ovvio che una simile operazione potrà essere realmente presa in considerazione e realizzata solo in presenza di una sorta di “accordo tombale” con il Governo, che permetta di garantire la durata della concessione. Altrimenti nessun investitore potrà mai prendere in considerazione l’opzione.

