Bond, azioni, valute, quale impatto avrà il voto negli Usa sui mercati?

Martedì 6 novembre gli americani torneranno alle urne per rinnovare la rappresentanza di Camera e Senato nelle elezioni di metà mandato. Quali sono gli scenari più probabili? E quali implicazioni potrà avere il voto sui mercati? Agli investitori, si sa, non piacciono troppo le sorprese. In queste settimane diverse case d’affari hanno pubblicato report sulle elezioni per cercare di rispondere a queste domande non farsi trovare impreparati all’esito del voto.

Gli scenari possibili e le probabilità stimate

Il voto di mid-term è storicamente un punto di svolta nel corso di un mandato presidenziale perché in genere l’onda che ha portato alla vittoria di un presidente tende ad affievolirsi e ciò comporta un ribilanciamento degli equilibri parlamentari a sfavore del presidente in carica. In questo senso non stupisce che buona parte degli analisti diano per scontata un’affermazione dei Democratici che, in queste elezioni, potrebbero conquistare la maggioranza della Camera dei deputati mentre il Senato dovrebbe restare a guida repubblicana. Gli analisti di Ubs assegnano un 60% di probabilità a questo scenario. Una vittoria in entrambi i rami del Congresso è data invece al 20% , una conferma dello status quo negli equilibri parlamentari è data al 18% mentre è considerata piuttosto remota (2%) la possibilità che i repubblicani consolidino ulteriormente la loro presa sul Congresso.

Ostruzionismo o intesa-bipartisan?

Che succede se i democratici vincono alla Camera? Secondo Amundi in questo caso gli scenari possibili sono due: «in quello più ottimistico, Trump potrebbe trovare un terreno d'intesa con la Camera dei Rappresentanti controllata

dai Democratici. Il limite al bilancio pubblico potrebbe essere aumentato. Si potrebbe anche sperare in un aumento modesto delle spese per le infrastrutture nell'ordine di 200 miliardi di dollari. In quello meno ottimistico, il programma legislativo di Trump potrebbe essere bloccato, potrebbero essere condotte

inchieste aggressive su Trump e sulle persone a lui più vicine, con la prospettiva finale di un impeachment. Una tale ipotesi affosserebbe qualsiasi possibilità di trovare un terreno d'intesa comune». Le probabilità di uno scontro sono direttamente proporzionali al grado di affermazione dei democratici. In caso di vittoria in entrambi i rami del Parlamento la guerra è assicurata.

L’impatto sull’economia di un parlamento diviso

È opinone abbastanza comune tra gli analisti che i mercati potrebbero reagire negativamente a uno scenario di conflitto tra Congresso e Casa Bianca. In primo luogo perché - come sottolinea Stephanie Kelly, economista politica di Aberdeen Standard Investments - ciò potrebbe frenare il presidente Trump, «rendendogli molto più difficile portare avanti le sue politiche interne, come ad esempio un'altra ondata di tagli fiscali, approvata dal Congresso (e gradita a Wall Street ndr.)». D’altra perché il presidente a concentrarsi su capitoli meno graditi del suo programma elettorale come i dazi o la politica estera dove il Presidente ha maggior libertà di manovra.

I temi chiave di fisco e infrastrutture

L’agenda di politica economica di Trump poggia su tre pilastri: dazi, riforma fiscale e rilancio delle infrastrutture. Se la prospettiva di una guerra commerciale non piace ai mercati sugli altri due fronti l’approccio è decisamente migliore. Sul fisco sono stati varati sgravi importanti che hanno dato la spinta agli utili societari e alla Borsa. Sulle infrastrutture è ancora tutto in sospeso in vista del rinnovo dei rappresentanti di Camera e Senato. La reazione dei mercati dipenderà molto dall’evoluzione politica su questi fronti. Un affermazione dei democratici (in uno o in entrambi i rami del Parlamento) rischia di bloccare sul nascere nuovi interventi sul fisco (anche se un’abrogazione di quanto fatto finora dovrebbe essere bloccata dal veto presidenziale) mentre sul fronte infrastrutture c’è una maggior convergenza.

La reazione possibile delle azioni

Ubs stima una reazione positiva di Wall Street nel caso (improbabile) di una conferma dello status quo negli equilibri parlamentari o di un’ampliamento della maggioranza repubblicana. In questo caso infatti si aprirebbe la strada a nuovi interventi su tasse (la cosiddetta riforma fiscale 2.0) e infrastrutture. Con le conseguenze positive immaginabili su utili societari e crescita. Viceversa si stima un impatto neutro in caso di conquista della Camera da parte dei democratici e negativo in caso di affermazione anche al Senato. «Se da un lato - scrive Amundi - crediamo che gli utili societari USA potrebbero crescere del 10% o più nel 2019, il tasso di crescita potrebbe essere circa la metà di quello che ci aspettiamo nel 2018 a causa dell'assenza di ulteriori vantaggi fiscali. Inoltre ci sono alcuni rischi che pesano sulle stime degli utili qualora un'inflazione superiore alle attese, spinta al rialzo dai dazi e dagli aumenti dei salari, riducesse i margini. Per questo motivo ci aspettiamo rendimenti delle azioni nel migliore dei casi modesti in uno scenario di impasse». Tale pressione negativa derivante da uno stop sul fisco potrebbe essere tuttavia controbilanciato positivamente qualora ci fosse una convergenza tra democratici e repubblicani sul tema infrastrutture.

La reazione possibile su bond e valute

Quale impatto sul mercato obbligazionario? L’economia americana cresce stabilmente da 10 anni, il tasso di disoccupazione è ai minimi da 48 anni e le pressioni inflazionistiche si stanno consolidando. In questo contesto la prospettiva è che la Fed prosegua sul fronte della stretta monetaria con l’effetto di far risalire i rendimenti dei titoli di Stato Usa e rafforzare il dollaro. Soprattutto se l’economia Usa dovesse continuare a beneficiare dello stimolo fiscale (in caso di affermazione repubblicana) o quantomento di un piano di rilancio infrastrutturale (possibile in caso di convergenza bipartisan). Viceversa aumentano le probabilità di un rallentamento dell’economia (reduce peraltro da un lungo ciclo di crescita) e quindi di un atteggiamento più prudente da parte della Fed. Secondo Amundi «il rallentamento della crescita USA, unitamente ad attese del mercato per una crescita inferiore al suo potenziale, potrebbe rafforzare i timori di default e tradursi in una correzione dei mercati delle obbligazioni societarie investment grade e high yield».

© Riproduzione riservata