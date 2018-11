Piazza Affari giù con le banche, spread risale verso 300 punti

Borse europee deboli, in attesa delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti. Milano e Madrid segnano le performance peggiori nel giorno in cui si tiene anche l'Ecofin. Lo spread, intanto, è risalito avvicinandosi di nuovo ai 300 punti (si attesta a 298 punti). Del resto c'e' grande nervosismo per la manovra economica italiana, con il Governo che ha tempo fino al prossimo 13 novembre per spedire nuovi documenti alla Commissione europea.

Sul fronte internazionale oggi gli occhi degli investitori sono tutti puntati sugli Stati Uniti, in attesa delle elezioni di Midterm che serviranno per rinnovare la Camera e un terzo del Senato. Le ultime analisi prevedono un Congresso diviso, con i democratici di nuovo in maggioranza alla Camera. Questo creerebbe non pochi problemi alla governabilità degli Stati Uniti e all'agenda politica del presidente Donald Trump. Attesa anche per la riunione della Fed di giovedì, mentre in Europa arriveranno i dati sul Pmi e non sono in agenda eventi che possano spostare l'attenzione.

Banche in netto ribasso

A Piazza Affari sono deboli i titoli bancari con Banco Bpm e Bper che guidano i ribassi. Per il settore sale anche l'attesa per i conti dei primi nove mesi che verranno diffusi in questi giorni. Già oggi sono in calendario i numeri di Intesa Sanpaolo, seguiti domani da quelli di Unicreditt e Banco Bpm.

Mediaset in evidenza, debole Telecom nell'attesa dei conti

Mediaset è in evidenza, spinta dalle parole di Stefano Sala, numero uno di Publitalia, che ha preannunciato un bilancio positivo del 2018 per la raccolta pubblicitaria e inoltre un rialzo degli introiti pubblicitari del 2,5% nei primi nove mesi. Intanto la società del Biscione ha esercitato l'opzione put per vendere a a Sky la piattaforma sulla quale gira Premium. Sono ben impostate anche le Italgas, all'indomani della diffusione dei numeri dei primi nove mesi, archiviati con ricavi totali a 880,7 milioni (+5,5%), e un utile netto di 226,4 milioni di euro (+6,1%). Sono invece deboli i titoli di Telecom Italia, mentre è scattato il conto alla rovescia per i numeri del terzo trimestre, che saranno approvati dal cda in calendario giovedì. Si tratterà del primo trimestre che evidenzierà l'impatto della concorrenza di Iliad, entrata sul mercato italiano a fine maggio. Nella notte nella notte usciranno i conti della controllata brasiliana Tim Participacoes. Secondo il consensus la compagnia ha messo a segno nel terzo trimestre ricavi in crescita del 4,7% a 4,27 miliardi di reais brasiliani e un ebitda adjusted di 1,6 miliardi, in miglioramento del 7,4%. La posizione finanziaria netta dovrebbe essere stata a fine settembre di 2,76 miliardi di reais, in miglioramento rispetto a quella di 3,23 miliardi di fine giugno. «Ci aspettiamo che la controllata brasiliana abbia registrato un altro trimestre di solida crescita, che potrebbe supportare i conti del gruppo», hanno commentato gli esperti di Mediobanca, che intanto hanno reiterato la raccomandazione di ‘Outperform’ sulle Telecom a 0,93 euro.

Ferrari e Fca in retromarcia

Sono deboli le azioni della galassia Agnelli. Ferrari cede oltre il 2% all'indomani della trimestrale, con l'utile spinto dall'effetto del Patent Box. I vertici del gruppo hanno confermato la guidance per la fine del 2018, con ricavi netti di oltre 3,4 miliardi di euro, un ebitda adjusted pari o superiore a 1,1 miliardi di euro, e un indebitamento industriale netto sotto i 350 milioni di euro, inclusa la distribuzione già avvenuta di dividendi ed esclusi potenziali riacquisti di azioni. Il direttore finanziario, Antonio Picca Piccon, ha dichiarato che la società riprenderà ad acquistare azioni proprie «per remunerare gli azionisti», notizia che è apprezzata dagli esperti finanziari. Durante la conference call, hanno sottolineato gli analisti di Equita, è anche emerso che nel quarto trimestre 2019 verranno consegnate le prime supercar Monza SP1/2, auto dal valore di 1,7 milioni di euro. I primi anticipi, comunque, entreranno nelle casse di Ferrari già nel primo trimestre 2019. Equita ha confermato la raccomandazione di ‘Buy’ sulle Ferrari con l’indicazione di un target di prezzo a 132 euro. E' positiva anche Citigroup, che consiglia di acquistare le azioni per le quali ha individuato un prezzo obiettivo a 125 euro, mentre sono più cauti gli analisti di Socgen che raccomandano un 'Hold' con target di prezzo a 103,5 euro. Perdono quota anche le Fiat Chrysler Automobiles, le Exor e le Cnh Industrial. Quest'ultime alla vigilia della trimestrale.

Euro sopra la soglia di 1,14 dollari, ancora giù il greggio

Sul fronte valutario, l'euro è scambiato sopra la soglia di 1,14 dollari (segui qui i principali cross). Gli analisti di Unicredit dicono che non sarebbero sorpresi nel vedere un rafforzamento del dollaro in caso di vittoria dei Repubblicani anche alla Camera oltre che al Senato e, viceversa, un indebolimento del biglietto verde se i Democratici guadagnassero posizioni alla Camera. Continua invece a perdere quota il valore del petrolio (segui qui Brent e Wti).

