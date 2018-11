Talent Garden cerca 20 milioni e guarda a Piazza Affari nel 2023

Nel «Giardino dei Talenti» si va alla ricerca di 20 milioni per trovare la nuova Amazon o la Google del futuro. Talent Garden, la più grossa rete europea di campus per le comunità tecnologiche, capace di spaziare dal co-working alla formazione, ha varato una ricapitalizzazione e sta cercando nuove risorse per una ulteriore fase di espansione. Circola da qualche giorno sui tavoli di investitori e fnd un dossier per sottoscrivere una ricapitalizzaione. È il terzo «round» di capitale, ma si appresta a essere quello più consistente nei sette anni di vita del neonato hub di «uffici intelligenti».

Al prezzo di 80 euro per le azioni di categoria A e 219 per quelle di categoria B, si potrà partecipare a una delle novità imprenditoriali più promettenti degli ultimi anni: Talent Garden è nata nel 2011 come costola del Giornale di Brescia, da un’idea di Davide Dattoli, ex consulente per il digitale del colosso editoriale Condè Nast, al quale poi si è affiancato Marco Gay e, dopo sette anni, gestisce 23 spazi, dove solo quest’anno ha ospitato più di 3500 associati e contato 43mila partecipanti. Nel documento riservato che sta facendo il giro delle banche d’affari, Talent Garden viene valutata circa 80 milioni: «post-money», dopo la ricapitalizzazione, il valore salirebbe a 100.

Le start-up potranno magari anche essere un fenomeno effimero, una parola di moda nella finanza, come lo era «dotcom» venti anni fa, ma dietro c’è un fenomeno stabile e duraturo: la sharing economy che, nel mondo del lavoro, è destinata a ridisegnare il mercato immobiliare. Il concetto dell’ufficio tradizionale sta scomparendo in favore degli spazi condivisi, delle scrivanie a rotazione, luoghi dove imprenditori digitali e creativi si incontrano e scambiano idee. Se si vuole scommettere sul mercato delle «competenze digitali», che ha un valore stimato di 1 miliardo di dollari, l’azienda è la proxy che più ricalca una scommessa sull’economia del futuro. Nei prossimi quattro anni i luoghi di lavoro flessibili raddoppieranno a livello globale: una scrivania su tre sarà in co-working. Ma il mercato è polverizzato: il 90% degli spazi è in mano a piccoli operatori. Talent Garden punta a essere l’unicorno, il gigante del settore.

A fine anno la start-up che ospita le start-up, il pezzo più pregiato del portafoglio di Digital Magics incubatore di nuove aziende quotato in Borsa, dovrebbe raggiungere un fatturato di 10 milioni (e una marginalità ancora negativa per 1,3 milioni): l’aspetto più dinamico di Talent Garden è l’espansione internazionale. Quest’anno sono stati aperti uffici a Dublino e Vienna; acquisita la Rainmaking Loft in Danimarca; più un recente accordo con laCassa Depositi e Prestiti per aprire un «talent garden» a San Francisco nel cuore dell’innovazione mondiale. I 20 milioni daranno una spinta, ma Talent Garden ha anche un piano per stare in piedi sulle sue gambe. Una sorta di doppio binario: con la sola crescita organica sono attesi ricavi a 34 milioni nel 2020 fino arrivare a 40 tra 5 anni, con una redditività di 5 milioni. Se andrà in porto l’aumento di capitale, che sarà usato per inaugurare 19 nuovi campus in giro per l’Europa, Talent Garden subirà una forte accelerazione: giro d’affari a 135 milioni nel 2023 e 25 milioni di margine, ma già dopo meno di 5 anni avrà ripagato i soldi che oggi chiede al mercato. E il 2023 potrebbe anche essere l’anno dello sbarco a Piazza Affari del «giardino» delle start-up.

Il «giardino» di Dattoli è anche una sorta di mini-salotto buono che raccoglie nomi celebri: l’ex banchiere di UnicreditRoberto Nicastro, la Mapi immobiliare del calciatore Ivan Cordoba, il difensore dell’Inter del «Triplete» di Josè Mourinho, e uno scopritore di talenti come Giovanni Tamburi: il fondo StarTip, newco del banchiere d’affari dedicata all’economia digitale, ha investito in Talent Garden. Da un lato fa da garante per una start-up, dall’altra garantisce accesso alla estesa rete di aziende e famiglie di Tip (come gli armatori d’Amico e la casa farmaceutica Angelini, già socie di Tamburi che hanno investito anche direttamente nel capitale).

