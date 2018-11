L’Europa chiamò. Ma serve più educazione finanziaria

FIRENZE. Serve una maggior educazione finanziaria e una più approfondita conoscenza delle istituzioni che regolano l’Europa per aiutare quell’integrazione fra i popoli ancora più importante in una fase di elevata incertezza come quella attuale. È chiaro e forte, oltre che ambizioso, il messaggio di fondo che i banchieri centrali di Italia, Germania e Olanda hanno inviato questo pomeriggio agli studenti delle scuole secondarie superiori italiane richiamati a Firenze dall'iniziativa «Nuovi incontri per il Futuro» promossa dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori.

Integrazione appunto, e non divisione fra i popoli europei è stato il filo conduttore che ha legato le parole del Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, del presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, e del presidente della Banca d'Olanda, Klaas Knot, prima nel corso della tavola rotonda moderata da Ferruccio de Bortoli e successivamente nelle risposte fornite alle puntuali e spesso anche insidiose domande poste dagli studenti, che spesso hanno preso spunto dalla cronaca di queste ultime settimane.

«Attraversiamo una fase di difficoltà legata alle conseguenze di una crisi finanziaria che ha colpito tutti e che ha provocato una perdita di fiducia negli altri unita alla ricerca di vie nazionali, in un mondo che però si è sempre più integrato a livello globale, grazie anche all’apporto della tecnologia, e dove avere un’Europa integrata ancora più importante», ha spiegato Visco, rilevando anche come sia fondamentale far capire al pubblico «che a Bruxelles non ci sono tecnocrati o nemici del popolo». Affinché ciò sia possibile, ha ripreso il governatore di Bankitalia, è «necessario un forte miglioramento di quella che si definisce governance della nostra area comune», che è ancora più importante da preservare «perché in un mondo interdipendente ciascuno di noi è debole, mentre tutti insieme siamo forti».

«Aver cittadini preparati vuol dire avere anche più fiducia e sostegno per prendere le decisioni», ha confermato Weidmann, puntando l’attenzione sul fatto che «esiste una correlazione fra le conoscenze e la fiducia nelle istituzioni». Poi, rivolto ai ragazzi in platea il numero uno della Bundesbank ha rincarato la dose aggiungendo che «è molto importante che sappiate ciò che facciamo e conoscere il valore della stabilità monetaria perché questo ci aiuta nelle decisioni difficili che dobbiamo prendere».



Weidmann, che all’inizio dell’intervento ha declinato l’invito a parlare direttamente dell’Italia («preferirei non farlo», ha detto in modo garbato), non ha poi in seguito risparmiato qualche stoccata ai “sovranisti”: «Possiamo integrare di più la politica fiscale fra i vari Paesi, ma se non siamo pronti a cedere sovranità è poi molto difficile condividere le conseguenze della responsabilità delle singole decisioni nazionali, che quindi dovranno essere conformi alle regole all’Unione monetaria», ha avvertito, ricordando come adesso l’Europa sia a «un crocevia».

Nell’ideale difesa dell’Europa a Knot è toccato invece il compito ricordare come in fin dei conti «nonostante tutte le difficoltà provocate dalla crisi finanziaria, con conseguenze negative come l’elevata disoccupazione e una maggiore disuguaglianza, è sempre emerso il favore per l’euro e l’integrazione finanziaria». Questo, ha notato il governatore della Banca d’Olanda, vale per tutti i Paesi, Italia compresa come dimostrano i recenti sondaggi ed «è di grande aiuto a noi per il lavoro che dobbiamo fare, lavoro che non finisce mai».

Curiose, precise e sempre pertinenti le domande degli studenti, con accenni non solo al tema dell’integrazione e della fiducia nell’Europa, ma anche alla disoccupazione, alle sfide dell’automazione e della digitalizzazione e perfino al «divorzio» fra Tesoro e Banca d’Italia agli albori degli anni 80, quando nessuno di loro era ancora nato. Il confronto si inquadra nel ciclo “Nuovi incontri per il Futuro” e coincide con il lancio dell'edizione 2018-2019 del progetto di alfabetizzazione economico-finanziaria “Young Factor” ideato e promosso dall'Osservatorio, è sostenuto insieme a Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, Ubi Banca e Unicredit.



Un appuntamento che prosegue il cammino già avviato, ormai da anni, dall'Osservatorio, impegnato nel rilanciare una nuova sfida civile e sociale, tesa a elevare il livello di alfabetizzazione economico – finanziaria dei giovani italiani. Perché come sosteneva Andrea Ceccherini, presidente dell'Osservatorio Permanente Giovani – Editori, all’apertura dei lavori osservando in modo sconsolato come l’Italia resti in fondo alle classifiche continentali per quanto riguarda l’educazioen finanziaria: «Se l’ignoranza costa,l’ignoranza finanziaria ha un costo ancora più caro che nessun paese può permettersi».

© Riproduzione riservata