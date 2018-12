IdeaMi, soci bocciano la business combination con Agrati

L’assemblea degli azionisti di IdeaMi, la Spac promossa da Dea Capital e Banca Imi, ha bocciato la business combination con il gruppo Agrati, realtà fondata nel 1939 e diventata uno dei principali produttori mondiali di sistemi di fissaggio nel settore dei componenti per l’industria automobilistica.

Complice l’incertezza dei mercati e uno scenario ancora poco chiaro, gli azionisti hanno detto no a un progetto che, sulla carta, sembrava avere tutti i presupposti per diventare una storia aziendale di successo. È la prima volta che accade che in assise venga respinto il piano di integrazione di una Spac ma i chiari di luna delle Borse e le incertezze rispetto al quadro economico attuale hanno pesato sulla scelta dei sottoscrittori.

Il no, peraltro, è arrivato in assemblea dopo un accurato processo di selezione in cui sono state individuate alternative interessanti. La scelta finale ha tenuto conto di diverse considerazioni. Innanzitutto il fatto che Agrati fosse una società matura e pronta per poter accedere alla Borsa, alle spalle ha infatti una storia imprenditoriale molto importante, inoltre è una realtà globale, con il 90% del giro d’affari fuori dall’Italia ma anche con importanti insediamenti produttivi in Nord America e Cina. Per giunta ha un contenuto tecnologico elevato, è già managerializzata ed opera in un mercato fortemente frammentato il che, in prospettiva, avrebbe potuto favorire la crescita del gruppo.



Ai fini del concambio ad Agrati era stato attribuito un enterprise value di circa 713 milioni che, tenuto conto della posizione finanziaria netta pari a circa 215 milioni e dei surplus assets pari a circa 8 milioni, determinava un equity value della società di circa 506 milioni. In questo quadro la liquidità raccolta da IdeaMi in sede di quotazione, pari a 250 milioni, doveva essere utilizzata sino a massimi 75 milioni per l’acquisizione di una partecipazione in Agrati, detenuta da Agrati Holding e e per altri 175 milioni interamente per finanziare lo sviluppo di Agrati rinforzandone il processo di crescita organica e per linee esterne. Agrati, che conta più di 2.600 dipendenti e ha registrato nel 2017 ricavi consolidati per circa 658 milioni (il 90% all'estero), un ebitda adjusted per circa 102 milioni e un utile netto per circa 52 milioni, avrebbe avuto così un flusso di cassa importante da destinare all’espansione.



