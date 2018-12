Piazza Affari rimbalza con l'Europa. Vola petrolio su accordo Opec

Milano e le principali Borse europee (vedi qui il loro andamento) rimbalzano dopo il passo falso ieri con rialzi vicini all'1% con Francoforte unica sotto tono per il crollo di Fresenius, che ha tagliato le stime sul 2018. A favorire gli acquisti le indicazioni provenienti da Oltreoceano di una Fed più cauta sul rialzo dei tassi che potrebbe adottare un atteggiamento «wait and see» nella riunione del 18-19 dicembre. Per il momento non incide il fatto che il dato sull'occupazione americana ha deluso le attese (creati meno posti di lavoro del previsto, tasso di disoccupazione invariato e ai minimi dal 1969). Inoltre sarebbe emerso che il presidente americano Donald Trump non sapeva nulla dell'arresto del Cfo di Huawei, Meng Wanzhou, che ieri ha mandato in tilt i mercati finanziari. Piazza Affari recupera quasi l'1,5% con lo spread Btp-Bund in calo sotto 290 punti base. In evidenza i finanziari con Unipol e Unipolsai in prima fila (Bper avrebbe scelto Citigroup come advisor per un'aggregazione con Unipol Banca) e i titoli del lusso, a partire da Moncler, mentre è debole Tenaris con il petrolio Wti volatile nel giorno della riunione Opec-non Opec. Sul resto del listino continua il rally della Juventus Fc in attesa dello sbarco sul listino principale, previsto il 27 dicembre prossimo. Sul mercato valutario l'euro/dollaro quota 1,137 (da 1,136 di ieri in chiusura) e l'euro/yen 128,25; dollaro/yen a quota 112,75.

Usa-Cina, scende la tensione

Sembrano allentarsi nuovamente anche le tensioni Cina-Usa. Senza fare alcun riferimento al caso all'origine del sell-off - l'arresto della direttrice finanziaria del colosso cinese Huawei, realizzato in Canada proprio sabato scorso su

richiesta degli Usa - il presidente americano si e' detto «d'accordo» a una dichiarazione secondo lui fatta dalla Cina. Nel tweet Trump ha citato la nazione asiatica con la seguente frase: «I team di ambo le parti stanno avendo comunicazioni e stanno cooperando bene. Siamo totalmente fiduciosi che un

accordo possa essere raggiunto entro i prossimi 90 giorni». Alla fine della frase lui si è detto «d'accordo».

Unipol guida Piazza Affari, si muove dossier banca-Bper

Unipolbalza in Borsa sulle indiscrezioni riguardo un'accelerazione del dossier Unipol Banca-Bper, che potrebbero arrivare a un accordo per un'aggregazione nel primo semestre 2019. Viceversa, in una seduta comunque poco brillante per le popolari, Bper lascia sul terreno l'1,2%. L'istituto guidato da Alessandro Vandelli avrebbe selezionato Citigroup come advisor per lavorare sull'operazione, che andrebbe comunque contestualizzata nell'ambito del nuovo piano industriale della banca (di cui il gruppo Unipol è azionista al 15%) previsto entro febbraio. Secondo Equita, «la cessione di Unipol Banca a Bper sarebbe positiva perché permetterebbe a Unipol di concentrarsi sul business assicurativo disimpegnandosi dalla gestione diretta di Unipol Banca». Allo stesso tempo, Unipol «rimarrebbe azionista di riferimento di Bper con cui potrebbero essere studiate nuove forme di collaborazione sul fronte bancassurance», aggiunge il broker.

Bene il lusso in tutta Europa, a Milano brilla Moncler

Monclerin rialzo a Piazza Affari insieme ai titoli della moda e del lusso, che nelle ultime sedute avevano sofferto sul timore di un calo delle vendite a Parigi, a seguito delle manifestazioni dei gilet gialli. I titoli dell'azienda del piumino sfiorano i 30 euro, ma guadagnano anche Salvatore Ferragamo, Aeffee Brunello Cucinelli. A Parigi rialzano la testa Lvmhe Kering.

Falck cresce in Francia e avvicina i massimi da 10 anni

Falck Renewables riavvicina i massimi degli ultimi 10 anni dopo avere annunciato l'acquisizione di 56 MW di capacità eolica in Francia da Glennmont Clean Energy. Il prezzo previsto è di circa 37 milioni di euro, finanziati interamente con risorse proprie. Si tratta di impianti già operativi (entrati in funzione tra il 2006 ed il 2013) che beneficiano della tariffa fissa media di 90 euro/MWh per un periodo residuo di 6,5 anni con un mol atteso di 6,6 milioni per quest'anno. Secondo Equita, che valuta Falck "buy" con target price a 2,44 euro, si tratta di un deal positivo per tre motivi. Innanzitutto, la società «allarga il parco eolico gestito in Francia, permettendo al gruppo di raggiungere una massa critica necessaria per attivare efficienze sugli O&M e confermando le capacità di di crescere anche per linee esterne». In secondo luogo «il prezzo di acquisizione sembra attraente alla luce dei savings sui costi operativi («stimiamo in via preliminare una creazione di valore potenziale del 10% circa sul prezzo pagato», afferma il broker). Infine «la contribuzione è significativa, pari a circa il 3-4% dell'Ebitda di gruppo fino al 2025». In ogni caso, di più se ne saprà con la presentazione del piano strategico di gruppo fissata per il prossimo 12 dicembre.



Wti e Brent corrono, accordo Opec su tagli produzione più vicino

I prezzi del petrolio tornano a salire, dopo il brusco ribasso delle sedute precedenti e la cautela delle ore scorse. A sostenere il greggio sono le indiscrezioni secondo cui un accordo tra i Paesi Opec e non su tagli alla produzione potrebbe essere più vicino. Ad alimentare questa convinzione, spiegano fonti vicine ai partecipanti al meeting in corso a Vienna, è da un lato l'apertura della Russia a contribuire ai tagli al vaglio dell'Opec, riducendo il proprio output di 200.000 barili al giorno, più dei 150.000 ipotizzati in precedenza, e dall'altro il fatto che l'opposizione dell'Iran a una riduzione dell'output sarebbe ora meno convinta. Fonti sentite dalle agenzie di stampa internazionali dicono infatti che l'Iran sarebbe pronto a dare semaforo verde a tagli alla produzione per circa 800.000 barili al giorno a partire dal 2019. L'Opec, dicono le stesse fonti, dovrebbe poi chiedere ai produttori non appartenenti all'Organizzazione di contribuire con tagli ulteriori per 400.000 barili al giorno. Al momento i future del Wti a febbraio salgono del 2,3% a 52,93 dollari al barile, mentre i contratti di pari scadenza del Brent aumentano del 3% a 61,85 dollari.

Cala lo spread sotto 290 punti

Dopo il forte rialzo della vigilia, di nuovo a un passo dalla soglia dei 300 punti base anche sull'onda del crollo dei mercati borsistici, il differenziale di rendimento tra decennale benchmark italiano (Isin IT0005340929) e pari scadenza tedesco, che aveva segnato ieri sera 297 punti base, scende sotto 290. Il rendimento si porta al 3,19% dal 3,20% di ieri (3,07% la chiusura del giorno prima).

Dati sul lavoro Usa in chiaroscuro, Fed più attendista?

Ad alimentare le "speranze" dei mercati su una Fed più attendista è stato un articolo del Wall Street Journal che ieri ha permesso anche il recupero della Borsa Usa. L'impressione è che la banca centrale americana voglia adottare un approccio attendista in materia di tassi. Secondo il giornale, dentro l'istituto si sta discutendo se segnalare un tale approccio nella riunione del 18 e 19 dicembre

prossimi, quando è previsto comunque un rialzo di 25 punti base. Un ruolo, in questo senso, sarà giocato anche dall'andamento del mercato del lavoro che ieri il numero uno della Fed Powell ha definito «molto forte». Per quanto riguarda il dato sul lavoro, a novembre le aziende americane hanno continuato ad assumere ma lo hanno fatto a un passo più lento delle stime, mentre tasso di disoccupazione è rimasto come previsto invariato al 3,7% e sui minimi del 1969. In particolare, sono stati creati 155.000 posti di lavoro, mentre gli analisti attendevano un aumento di 198.000 unità. I salari orari sono cresciuti dello 0,22% su base mensile, mentre le previsioni erano per un +0,3%.

Produzione industriale in calo in Germania, bene in Francia

La produzione industriale tedesca e' scesa a ottobre dello 0,5% congiunturale, mentre su anno segna +1,6% (le previsioni puntavano su un rialzo su base mensile). Segnali migliori, invece, dalla Francia dove lo stesso dato è salito dell'1,2% congiunturale a ottobre, con la componente manifatturiera in particolare dell'1,4%, dopo i cali del mese precedente. Lo comunica

l'Insee.



