Borse giù con caos Brexit e ansia su Usa-Cina. Wall Street ancora in rosso

Il caos Brexit e l'apprensione sui negoziati Usa-Cina non danno chances di ripresa alle Borse europee anche alla luce dei tonfi messi a segno venerdì da Wall Street che oggi, dopo un'apertura sulla parità, è scivolata in rosso. Solo Londra (segui qui l'andamento) è positiva grazie allo scivolone della sterlina seguito alle indiscrezioni secondo cui il primo ministro britannico Theresa May è pronta a rinviare il voto del Parlamento sull'accordo di uscita dall'Ue in calendario domani: la valuta britannica è ai minimi dall'estate scorsa nei confronti di dollaro e euro. In rosso gli altri listini europei con le auto ancora in discesa.

«Questi ultimi giorni dell’anno appaiono infatti ancora carichi di tensioni su vari fronti. - è la fotografia scattata da Mps Capital Services - L’arresto di Lady Huawei è stato visto come una minaccia al buon esito delle trattative commerciali in corso. A questo, si sono aggiunte le dichiarazioni nel fine settimana del rappresentante del commercio USA, secondo il quale difficilmente si arriverà al primo marzo con un accordo che, se non raggiunto, farà scattare nuovi dazi. Allo stesso tempo resta aperta la questione italiana con il primo ministro che in questi giorni presenterà una controproposta all’UE. Clima teso anche in Gran Bretagna alla vigilia del voto in Parlamento al nuovo accordo Brexit ed in Francia dove stasera il presidente Macron presenterà la sua offerta ai gilet gialli».

Mediaset la peggiore colpita da JpMorgan, giù anche Fiat Chrysler

Piazza Affari, dopo un'apertura a -0,8%, cede circa mezzo punto percentuale nel FTSE MIB con performance molto negative per Mediaset, penalizzata da un report di JpMorgan che suggerisce ai clienti di "sottopesare" l'esposizione sul titolo, e per alcuni titoli industriali come Fiat Chrysler Automobiles , St e Cnh Industrial. Scivola Prysmian, nonostante la conferma dei target 2018 nel giorno in cui gli analisti di Banca Imi ribadiscono la raccomandazione "acquistare" ma abbassano il prezzo obiettivo sul titolo, e peggiora Leonardo - Finmeccanica a causa della sua esposizione rilevante nel Regno Unito. Giù il lusso complice anche il taglio ai target di prezzo su alcuni big globali del settore arrivato da Goldman Sachs. Sul Ftse Mib tengono le utility e Recordati che viaggia sempre sopra il prezzo dell'opa annunciata da Cvc.





Gruppo chimico Basf abbassa outlook 2018 e cade a Francoforte

A Francoforte, che da inizio anno è la peggiore delle principali piazze europee con un calo del 17% se si prende come riferimento il Dax30, pesa lo scivolone di Basf. Il gruppo chimico ha abbassato le previsioni per l'utile operativo 2018 per il quale si aspetta un «significativo calo»: tra i fattori negativi il gruppo chiama in causa la pressione dei prezzi nel segmento chimico, i maggiori costi di trasporto a causa del basso livello delle acque del Reno e il calo nel settore auto. A Parigi ancora giù Technip, mentre crolla il gruppo metallurgico Eramet a causa di problemi di non conformità riscontrati nei sistemi di controllo qualità della sua divisione leghe. A Madrid spicca il ko di Mediaset Espana, controllata spagnola del gruppo televisivo italiano. Richemont e Swatch Group spingono in basso Zurigo.

Sterlina scivola. Dollaro perde terreno su euro. Giù il petrolio

Per quanto riguarda il mercato valutario, il dollaro perde terreno e torna sopra 1,14 per un dollaro perché diminuiscono le chances di un nuovo aumento al costo del denaro Usa nella riunione della Fed del 18 e 19 dicembre: venerdì il presidente della Fed di St.Louis James Bullard ha apertamente suggerimento il mantenimento dello status quo. Il cambio euro/dollaro si attesta a 1,1417 da 1,1379 di venerdì sera. L'euro guadagna posizioni sulla moneta giapponese scambiando a 128,66 yen (da 128,32 di venerdì sera) e sulla sterlina a 0,9001 pound(0,8944). Dollaro/yen stabile a 112,63 da 112,69, sterlina/dollaro a 1,264 (da 1,2726).

Il barile di petrolio è scambiato sotto 52 dollari nel contratto Wti gennaio e sotto 61 dollari nel Brent febbraio.

Spread Btp/Bund scende a 285 punti

In lieve rialzo i BTp scambiati sul secondario telematico Mts. Lo spread tra i rendimenti del titolo italiano benchmark (Isin IT0005340929) e il decennale tedesco 15 agosto 2028 scende a 285 punti rispetto ai 288 punti di venerdì sera con il rendimento dei titoli italiani che cala al 3,11% dal 3,14 per cento di venerdì.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

