Astaldi in altalena, attesa per le offerte in arrivo

Occhi puntati su Astaldi in Borsa, nella settimana cruciale per il riassetto del gruppo di costruzioni. Il titolo, che ieri era volato del 23%, ha aperto in rialzo del 6% per poi essere fermato in asta di volatilità a -7% . Per gli asset del gruppo, si sono fatti avanti Salini-Impregilo, interessata al ramo costruzioni, e la giapponese Ihi che, secondo Il Sole 24 ore, avrebbe presentato «una proposta poco dettagliata».

«L'offerta di Salini dovrebbe permettere ad Astaldi di andare in Tribunale e chiedere la proroga del concordato - commenta un analista di una primaria sim milanese - riteniamo improbabile un'acquisizione di tutta Astaldi da parte di Salini, visto l'elevato indebitamento di entrambe le società». Intanto, sul tavolo dei commissari -secondo Il Sole 24 Ore - sono arrivate le proposte di finanziamento di Fortress e di Sound Point Capital per sostenere le esigenze di cassa del gruppo, stimate intorno a 270 milioni di euro, di cui una parte da offrire a stretto giro (circa 70 milioni) e l'altra nel 2019. Secondo Il Sole 24 Ore al momento risulta essere in pole position Fortress per aggiudicarsi il contratto. Il prezzo messo sul piatto da Sound Point sarebbe inferiore con un tasso sul finanziamento al 14,1% per il primo anno (13% a due anni). Fortress, dal canto suo, avrebbe chiesto il 16,1% /16% a due anni).

(Il Sole 24 Ore Radiocor )

