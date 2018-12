Ovs aggiorna minimi storici, dubbi in attesa dei conti del terzo trimestre

Seduta da dimenticare per Ovs, che a Piazza Affari cede il 10% circa ed è uno dei titoli peggiori di oggi, in una seduta in generale positiva per Milano (segui l'andamento del FTSE MIB e dell'All Share). Le azioni del gruppo, in calo per il secondo giorno di fila, cedono circa l'80% da inizio anno (a gennaio valevano 6,15 euro per azione) e hanno aggiornato i minimi storici, scivolando fino a 1,13 euro. La capitalizzazione, che alla vigilia era scesa sotto i 300 milioni, cala ulteriormente attorno ai 263 milioni. Al momento il titolo, in flessione per il secondo giorno di fila, perde il 9,62% a 1,156 euro,

Il calo arriva alla vigilia del consiglio di amministrazione che dovrà approvare i risultati di bilancio del terzo trimestre. Gli analisti non appaiono molto ottimisti e temono un rallentamento delle vendite di capi invernali, viste anche le temperature più alte della media. In particolare, gli esperti di Banca Akros ipotizzano che l'Ebitda rettificato si possa attestare al di sotto delle previsioni, cosa che porterebbe a un abbassamento della valutazione e dell'obiettivo di prezzo . Anche Kepler Cheuvreux stima ricavi in calo del 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e prevede un trimestre potenzialmente difficile, mentre Equita nei giorni scorsi aveva parlato di un trimestre debole a causa delle avverse condizioni meteo.

