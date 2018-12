Borse giù su dati Cina ed Europa, a Piazza Affari male St e Fca. Euro arretra

Sono in netto calo tutte le Borse europee sulla scia dell'andamento dei listini asiatici (-2% Tokyo in chiusura, -1,7% Hong Kong, -1,5% Shanghai) dopo i dati cinesi inferiori alle previsioni sulle vendite al dettaglio e sull'output industriale. Sugli indici sta pesando inoltre il calo dell'attività manifatturiera e non in Francia e Germania a dicembre segnalato dagli indici Pmi di Markit realizzati attraverso indagini presso i responsabili acquisti delle aziende. Piazza Affari cede oltre un punto percentuale nel FTSE MIB e lo stesso fanno anche Francoforte e Parigi (segui qui l'andamento dei listini). Ai dati si aggiungono elementi di apprensione sull'asse Ottawa-Pechino dopo la conferma del Canada della detenzione in Cina di un secondo cittadino canadese per attività che hanno messo a repentaglio la sicurezza nazionale cinese: il timore è di una crescente tensione tra i due Paesi dopo il caso Huawei con conseguenze sui negoziati commerciali Usa-Cina. Sul Ftse Mib, cade Stmicroelectronics insieme a Fiat Chrysler Automobile, Cnh e Prysmian. Vendite anche sulle banche nonostante lo spread Btp/Bund si mantenga sotto quota 270 punti. Saipem e Ferragamo i migliori tra le big.

Fca giù: a novembre calo dell'8% delle immatricolazioni europee

Il gruppo Fiat Chrysler a novembre ha registrato immatricolazioni di auto nuove in Europa (Ue+Efta) in calo dell'8% a 68.720 unità contro le 74.680 dello stesso mese del 2017. Lo segnalano i dati pubblicati da Acea, l'associazione dei costruttori europei. Fca, anche negli undici mesi, segna un saldo negativo, con immatricolazioni in calo del 2,2%, per un totale di 960.897 unità (oltre 982mila lo scorso anno). Il calo di Fca è in linea con quello complessivo del mercato europeo (Ue+Efta) che ha registrato una flessione dell'8,1% a novembre.





Rimbalzo Salini dopo ko su vicenda Panama

Sono le utility, già ieri il comparto migliore, a riportare i cali più contenuti mentre spicca la performance di Salvatore Ferragamoche ieri ha nominato il nuovo direttore finanziario, Alessandro Corsi. Resiste alle vendite Saipem dopo il ko di ieri: a mercati chiusi il gruppo di servizi per l'oil&gas ha fornito aggiornamenti sull'attacco informatico che nei giorni scorsi ha colpito i server del gruppo basati «nel Middle East, India, Aberdeen e, in modo limitato, l’Italia»: «le attività di ripristino, in modalità graduale e controllata, sono in corso attraverso le infrastrutture di back-up e, quando completate, consentiranno la piena operatività dei siti impattati». Fuori dal Ftse Mib, in evidenza Bca Carige dopo che Fitch ha confermato il rating ("CCC+") alla luce dell'operazione di rafforzamento patrimoniale compiuta attraverso l'emissione di un bond da 320 milioni: a metà novembre era stato rimosso il rating watch negativo. Rimbalzo per Salini Impregilo dopo il crollo (-20%) di ieri innescato dalla sconfitta nel lodo arbitrale di Miami che obbliga il gruppo di costruzioni a rimborsare anticipatamente 217 milioni di dollari per i maxi lavori del Canale di Panama. In una nota diffusa nel pomeriggio di ieri, Salini Impregilo ha precisato non è stata accolta la richiesta di posticipare la restituzione degli anticipi contrattuali, e degli anticipi per i variation orders ricevuti da Panama Canal Authority, per un totale in linea capitale di 836 milioni di dollari: la parte degli anticipi contrattuali garantita da Salini Impregilo pro quota era pari a 217 milioni «che verranno pagati immediatamente con proprie disponibilità di cassa». A livello europeo, male l'auto, i tecnologici e le costruzioni.

Euro scivola a 1,13 dollari: Pmi Francia ai minimi da 4 anni

Sul mercato valutario, l'euro scivola a 1,13 dollari dopo i dati francesi e tedeschi sull'attività economica di dicembre. Il cambio si attesta a 1,1301 da 1,1361. In avvio il rapporto tra le due valute era stabile. In Francia l'indice Purchasing Manager di novembre sintetico (manifattura+servizi) è ai minimi da quattro anni. Il dato relativo al manifatturiero è sceso sotto i 50 punti (soglia che separa una attività in espansione da una in contrazione) e si è attestato a 49,7, quello dei servizi è passato da 55,1 a 49,6. In flessione anche i dati tedeschi con i servizi passati da 53,3a 52,2 e la manifattura da 51,8 a 51,5.

«Questa azione sui prezzi segue i commenti del presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, che ha ammesso ieri che c'è un rischio al ribasso per la moneta unica - è il commento sull'andamento dell'euro di Ricardo Evangelista di ActivTrades - La sua affermazione può essere descritta come sobria e certamente ha avuto un effetto di moderazione sui tori dell’ euro. Dopo la dichiarazione di Draghi, gli occhi sono puntati sul dollaro statunitense e la direzione dei mercati valutari nei mesi a venire sarà determinata dalla politica monetaria della Fed. Mentre è dato per scontato che un aumento dei tassi di interesse sarà annunciato nella riunione della FOMC della prossima settimana, il ritmo degli aumenti per il 2019 è ancora incerto».



Borsa di Tokyo giù del 2%: in stallo fiducia imprese giapponesi

La Borsa di Tokyo affonda del 2,02% in chiusura, dopo due giorni di netti rialzi, appesantita dai timori delle imprese e dai dati cinesi. A fine scambi l'indice Nikkei ha perso 441,36 punti a quota 21.374,83 e l'indice Topix ha perso l'1,51% (-24,49 punti) a 1.592,16. L'indice di fiducia delle grandi imprese manifatturiere è rimasto fermo nel quarto trimestre, secondo l'indagine Tankan della BoJ, e questo testimonia i timori di un peggioramento delle condizioni economiche nei mesi a venire.

Cina: dati deludenti su vendite al dettaglio e industria

Vendite al dettaglio e produzione industriale rallentano a novembre in Cina. Secondo le statistiche ufficiali pubblicate oggi, le vendite sono aumentate dell'8,1% tendenziale, cioè lo 0,5% in meno di ottobre, e la produzione industriale ha rallentato al +5,4% a novembre, anche qui 0,5 punti percentuali in meno del mese prima. L'output industriale è cresciuto del 5,4% a novembre rispetto allo stesso mese del 2017 calando però rispetto a 5,9% precedente.

