I mercati sperano nell’inversione a U dell’Italia: lo spread scenderebbe a 200

Un’inversione a U delle politiche fiscali italiane potrebbe portate immediatamente lo spread tra Btp e Bund sotto i 200 punti. Ne è convinto il Comitato di Ricerca di Assiom Forex, l’associazione degli operatori dei mercati finanziari, nel suo rapporto di previsione 2019. Gli esperti stimano uno spread «tra i 240 e 320» nel caso in cui il governo si muova «nel rispetto dei vincoli fiscali e nell’utilizzo di un wording più consono nei confronti di UE e mercati». Al contrario, in caso di conflitto totale con la Commissione Europea il differenziale tra titoli italiani e tedeschi schizzerebbe oltre i 350 punti.

Le troppe incognite

Tra Brexit, la guerra dei dazi scatenata dall'amministrazione Trump contro la

Cina, le elezioni europee di maggio sono molte le incognite che incombono sui mercati. Dove, come descritto da Il Sole in settimana, la visibilità è zero. Ogni singolo fattore di instabilità, conferma ora il rapporto Assiom Forez, sarà in grado «di fare cambiare velocemente la percezione e l’atteggiamento

degli operatori» di mercato. Come muoversi, allora? La strategia migliore per gli investitori grandi e piccoli sembra quello di evitare il «compra e tieni» ma

piuttosto di minimizzare il rischio.

La variabile Bce

C'è poi da vedere quale saranno le decisioni della Bce. Archiviato il QE governativo «è ragionevole immaginare che possano essere introdotte nuove misure, tipo acquisto di equity europeo via ETF e rates (spread) targeting. La reale fattibilità di misure così dirompenti dipenderà dalla situazione politica europea». «Difficilmente - spiegano gli operatori di Assiom Forex - potrebbero essere implementate in caso di scontri di Paesi sovrani con le istituzioni europee, al contrario sarebbero ipotizzabili all'interno di uno scenario di nuova Europa che rimetta al centro temi di integrazione e di garanzia unica dei depositi, di unione bancaria e di un superministro europeo dell'economia con piani di investimento importanti per l'intera area».



© Riproduzione riservata