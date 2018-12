Borse sottotono aspettando la Fed. A Piazza Affari vendite su Saipem

Le borse europee sono sotto la parità nella seduta di inizio settimana, ma i cali sono molto contenuti. A Piazza Affari il Ftse Mib è debole, in linea con gli indici delle principali Borse del Vecchio Continente (segui qui l'andamento). Gli occhi degli investitori sono puntati a Washington dove mercoledì ci sarà l'esito della riunione del Fomc, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve, la banca centrale Usa. Il mercato si attende un altro aumento ai tassi nell’area 2,25-2,50 per cento. Intanto, da questa parte dell'Oceano, continua a tenere banco la trattativa tra l'Italia e Bruxelles sulla manovra economica del governo giallo-verde, con lo spread tra Btp e bund tedeschi che si muove in area 270 punti base, sostanzialmente in linea con la chiusura precedente. In calo anche il rendimento del decennale benchmark indicato al 2,93% dal 2,95% del closing di venerdì.

Domina la cautela, a Milano vendite sostenuto su Saipem

Guardando ai titoli, a Piazza Affari sembra dominare la cautela. Sono pochi i titoli in evidenza.Fiat Chrysler Automobiles è in rialzo, insieme a Prysmian ed Enel. Segno opposto per Pirelli & C, Moncler e Saipem, che si accoda sulla via dei ribassi alla rivale francese TechnipFmc, in discesa quasi del 4% a Parigi. Sono sottotono le banche, con Banca Carige - fuori dal segmento principale - che segna una delle peggiori performance del listino.

Per Ovs ancora una seduta da osservato speciale

Ovs è in deciso rialzo, dopo essere stata fermata in asta di volatilità quando segnava un potenziale rialzo dell'8,85 per cento. Secondo quanto riportato da il Messaggero nell'edizione di sabato 15 dicembre, il management di Ovs starebbe ormai da mesi trattando la rinegoziazione del debito in scadenza al 2020 (due tranche da 375 milioni di euro e da 100 milioni, concesse a gennaio 2015 in vista dell'Ipo) con un pool di 12 banche (Imi, Unicredit, Banco Bpm, Pop Sondrio, Merrill, Goldman, Credit Suisse, Natixis, Credit Agricole, Volksbank e Hsbc). Tra gli istituti citati, secondo il quotidiano, solo Hsbc si sarebbe opposta al waiver, una deroga che avrebbe prolungato il contratto in essere fino al 2022. Come ricorda Equita, «la deroga necessita dell'approvazione all'unanimità, ipotesi che sembra ormai sfumare e che porterebbe al mantenimento delle linee esistenti fino alla loro scadenza naturale (2020)». Oltre tale data, «si ritiene verosimile uno scenario in cui Ovs possa riuscire a mantenere le linee esistenti, ma a fronte di un aumento del costo del debito, pari oggi a 2,5% + Euribor a 3 mesi». Intanto H&M, colosso svedese del fast-fashion, ha registrato un aumento delle vendite nel trimestre, la maggiore da tre anni, grazie al taglio dei prezzi per ridurre le scorte. Sempre nel settore, invece, la società di commercio on-line Asos ha tagliato le stime per la fine dell'anno.

L'euro recupera terreno sul dollaro, poco mosso il petrolio

Sul fronte dei cambi, la moneta unica passa di mano a 1,1362 dollari (1,129 venerdì in chiusura) e 128,349 yen (128,187), con il biglietto verde che vale 113,426 yen (113,56).Poco mosso il petrolio. Il Wti consegna Gennaio sale dello 0,04% a 51,22 dollari al barile, con il Brent del Mare del Nord consegna Febbraio è stabile a 60,29 dollari al barile.

Attesa per una tornata di dati macro, inflazione Eurozona cala a +1,9%

Gli investitori, dopo i dati deludenti della settimana scorsa sull'economia cinese che hanno destato preoccupazione sull'andamento dell'economia globale, guardando alla nuova tornata di dati che verranno pubblicati in settimana. Si parte oggi con l'inflazione della zona euro: stando a Eurostat, a novembre il dato annuale è calato all’1,9% da 2,2% a ottobre. La stima flash indicava 2%. Un anno prima era all’1,5%. Nella Ue 2% dopo 2,2% a ottobre. Un anno prima era all’1,8%. In Italia calo all’1,6% dopo 1,7% a ottobre, un anno prima era all’1,1%. Nel pomeriggio da Oltreoceano arriverà l'indice manifatturiero dello Stato di New York per il mese di dicembre. Nei prossimi giorni, inoltre, saranno pubblicati gli ordinativi dei beni durevoli di novembre e il Pil del terzo trimestre. In Europa, invece, sarà la volta di una serie di indicatori sulla fiducia delle imprese: martedì 18 dicembre l’indice Ifo tedesco e venerdì 21 dicembre si misurerà anche la fiducia delle imprese manifatturiere italiane e quella delle manifatture francesi.

Tokyo chiude a +0,62%, occhi alla settimana di Fed e Boj

La Borsa di Tokyo ha chiuso con il segno più la prima seduta di una settimana che sarà dominata dalle riunioni della Federal Reserve e della BoJ, le banche centrali rispettivamente di Stati Uniti e Giappone. Al termine degli scambi l'indice Nikkei dei titoli guida ha guadagnato lo 0,62% (+132,05 punti) chiudendo a 21.506,88 punti mentre il più ampio indice Topix ha registrato un progresso dello 0,13% (+2,04 punti) fermandosi a 1.594,20 punti.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

