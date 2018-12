I discount vincono la sfida del carrello. Eurospin star di redditività

Le catene di discount hanno chiuso il quinquennio con la maggiore crescita media annua delle vendite (+9,6% dal 2013 al 2017 e +9,7% solo nel 2017) ma anche la Distribuzione Organizzata, che comprende forme consortili e di unione volontaria, è stata molto dinamica (+5,6% medio annuo dal 2013 e +6,1% nel 2017). Dall’indagine di R&S Mediobanca sulla Gdo italiana emerge inoltre il buon andamento della Lega delle Cooperative (Legacoop), che vanta i due maggiori operatori del settore: Conad, che ha realizzato dal 2013 una crescita media annua del 3,1% e del 5,3% nel 2017 e le Coop, che hanno segnato un progresso medio del giro d’affari del +0,7% nel periodo e del +3,4% nel solo 2017. In calo, invece, la Grande Distribuzione, il cui fatturato è in ripiegamento in media dello 0,2% rispetto al 2013, ma che ha comunque chiuso il 2017 col segno positivo (+0,2%). I discount si impongono anche in quanto a rendimento del capitale, con un Roi del 19,9% nel 2017, superiore a quello della Distribuzione Organizzata (9,2%) e della Grande Distribuzione (3,5%). All’interno del mondo cooperativo Conad segna il 7,9%, il gruppo Coop lo 0,6%. In sintesi: nel 2017 i discount hanno realizzato vendite pari al 15,6% del totale, ma utili pari al 34,2%. La Distribuzione Organizzata rappresenta il 33% del giro d’affari, ma utili per il 44,3% mentre la Grande Distribuzione muove un fatturato pari al 27,2% ma raccoglie solo il 2,5% degli utili. Il mondo cooperativo: vendite per il 24,2% del totale e utili per il 18,9%.



Nella top five in testa il gruppo Crai

La top five per incremento del fatturato nel 2017 vede in testa il gruppo Crai (+14,2%), seguita dalla catena discount Eurospin (+11,1%). Terza la Végé (+9,8%) che ha preceduto MD (+8,8%) e la tedesca Lidl (+8,5%), anch’esse appartenenti al segmento discount. Hanno superato la soglia di crescita del 5% anche Agorà (+7,5%), Despar (+6,9%) e Conad (+5,3%). La top ‘five’ – evidenzia l’indagine di R&S Mediobanca - cambia se si analizza tutto il quinquennio. Il maggiore tasso di crescita medio annuo è, infatti, della MD (+15,6%) che precede Crai (+9,8%) e Lidl (+9,2%). Il gruppo più redditizio in base al rendimento del capitale investito (Roi) del 2017 è Eurospin (23%), che precede MD (18,6%) e Lidl (16,9%). A seguire Agorà (12,5%), Vegé e Crai (entrambe 11,7%) e C3 (11%). Performance diverse dovute a molteplici fattori come ubicazione, tipologia e assortimento dell’offerta, riconoscibilità del brand e sua fidelizzazione, superficie occupata. In questo senso soffre soprattutto il segmento Iper il cui format deprime notevolmente le performance economiche degli operatori. Con 1.245 milioni di utili netti cumulati nel periodo 2013-2017 Esselunga detiene il primato di risultati nel quinquennio. Sul podio anche Conad (872 mln) e Eurospin (817 mln). Più indietro Selex (618 mln), Lidl (398 mln) e Vegé (320 mln). Infine, se si rapportano gli utili cumulati del periodo alla consistenza dei mezzi propri iniziali, i discount non hanno rivali: il gruppo MD ha accumulato utili pari a 2,6 volte il patrimonio netto iniziale, Eurospin e Lidl pari a 1,6 volte. Tutti gli altri operatori hanno multipli inferiori all’unità.

Podini (MD), in 10 anni discount avranno 27-28% quota di mercato

«Nei prossimi 10 anni i primi cinque player nel segmento discount saliranno al 27-28% di quota di mercato dall'attuale 15% circa e i primi quattro player si stanno orientando ad aprire, ciascuno, circa 40-50 nuovi punti vendita all'anno». E' con soddisfazione che Patrizio Podini, presidente di MD, si fa portavoce del successo dei discount all'interno della Grande Distribuzione italiana, come emerso dai dati su vendite in forte crescita e redditività molto elevata, pubblicati oggi dalla Area studi di Mediobanca in occasione del primo Gdo Annual Talk .«La nostra azienda ha lavorato concentrandosi solo sull'industria del discount - ha detto Podini che, con la sua famiglia, controlla la holding Lillo della catena a marchio MD - e quest'anno abbiamo aperto 35 nuovi punti vendita mentre nel 2019 contiamo di aprirne altri quaranta». Per Francesco Pugliese, ad di Conad, questi numeri, pur di tutto rispetto, sono molto lontani da quelli della concorrenza estera. La tedesca Lidl e la svizzera Aldi - ha sottolineato Pugliese - «aprono a settimana, a livello globale - 50 punti vendita».

I primi quattro operatori del segmento discount in Italia sono Eurospin Italia, Lidl Italia, Lillo-MD (che punta a chiudere il 2018 con 2,5 miliardi di fatturato) e Penny Market.

Nella Gdo crescono vendite e utili, effetto «saturazione» pesa su margini

Nel 2017 il fatturato aggregato dei maggiori operatori della GDO italiana, che rappresentano il 97% del mercato della GDO alimentare nazionale, ha toccato, al netto dell'Iva, quota 83 miliardi (+4,4% annuo). Se la crescita commerciale registrata è la più consistente dal 2014, il Margine operativo netto risulta invece in calo del 5,5%, il risultato corrente del 5,9%. I numeri del 2017 restituiscono, dunque, uno scenario in cui alla costante crescita delle vendite non corrisponde quella dei margini industriali; segno di un mercato sempre più consolidato e che mostra le prime avvisaglie di saturazione. Questi alcuni degli elementi che emergono dall'edizione 2018 dell'indagine sulla Grande Distribuzione Organizzata pubblicata da R&S Mediobanca. Il rapporto, presentato in occasione del primo GDO Annual Talk, contiene un'analisi approfondita di tutti i main player della GDO alimentare italiana e dei maggiori operatori di quella internazionale dal 2013 al 2017. Tornando ai dati , grazie al contributo delle poste non ricorrenti sono cresciuti del 7,2% sia il risultato ante imposte che quello netto. Ciò spiega perchè la redditività del capitale (Roi) dell'industria della GDO ha chiuso il 2017 al 4,8%, in calo dal 5,2% del 2016, mentre la redditività netta (Roe) si attesta al 5,3%, in crescita dal 4,9% del 2016. I maggiori operatori della GDO hanno cosi' ottenuto il record di utili dal 2013 pari 1.095milioni di euro nel 2017.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata