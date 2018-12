Accordo in vista tra Wind Tre e Fastweb sulla fibra

Wind Tre e Fastweb stanno trattando, secondo quanto risulta a Radiocor, un accordo commerciale sulla fibra. Smentite le voci di nozze imminenti tra le due società, in un momento in cui tutti i gruppi di tlc parlano con tutti, proprio allo scopo di condividere investimenti e porzioni di infrastruttura, Wind Tre vuole siglare un'intesa per affittare la fibra dall'operatore guidato dall’amministratore delegato Alberto Calcagno. Il gruppo controllato dai cinesi di Hutchison, che gia' affitta fibra da Telecom Italia e da Open Fiber, con cui ha un accordo di partnership, intende cioe' usufruire anche di porzioni delle infrastrutture di

Fastweb, laddove sarà conveniente. Da Fastweb affitterebbe fibra fino all'armadietto (usando la tecnologia Fttc, ovvero fiber to the cabinet) e anche banda ultra larga necessaria per il mobile.

Anche a Telecom Italia, Wind Tre paga un canone per affittare fibra

fino all'armadietto. Con Open Fiber ha invece un'intesa sull'Ftth (fiber to the home), cioe' per la fibra che arriva fino alla casa del cliente. Secondo alcuni esperti del settore, non e' escluso tuttavia un futuro consolidamento nel comparto delle tlc, anche se al momento, secondo quanto risulta, Fastweb e Wind trattano solamente per l'accordo commerciale. L'industria delle telecomunicazioni soffre, infatti, per la guerra dei prezzi che si e' innescata anche con l'arrivo del nuovo concorrente, Iliad, e per gli ingenti esborsi legati all'esito della gara per le frequenze 5G, molto costosi per i bilanci delle società chiamate anche a fare gli investimenti necessari per il lancio commerciale della nuova tecnologia.

Di recente Calcagno ha dichiarato che non ci sono nozze in vista tra Fastweb e Wind Tre. 'Non ci sono discussioni in corso, e non c'e' - ha detto - nessuna

volonta' di vendere da parte del nostro azionista, Swisscom, che e' pienamente soddisfatto del suo investimento di lungo termine'. Tuttavia i rumor non si fermano.

